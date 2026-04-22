Diosdado Cabello envió categórico mensaje tras críticas del chavismo por el regreso de Venezuela al FMI

Diosdado Cabello, secretario ejecutivo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Relaciones Interiores, salió este miércoles, 22 de abril, a defender públicamente la reanudación de relaciones de Venezuela con el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunciada la semana pasada, y reconoció que el acuerdo ha generado malestar dentro de las propias filas del chavismo.

“Algunos compañeros nuestros andan ofendidos por eso. Cuando digo compañeros, hablo de compañeros de la revolución. Ah, pero es que quieren ver lo malo nada más”, dijo Cabello durante un acto en el estado Cojedes transmitido por Venezolana de Televisión, en el marco de los primeros 100 días de gestión de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

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El argumento central de Cabello fue económico, asegurando que Venezuela necesita reintegrarse al sistema del FMI para recuperar los aproximadamente 5.000 millones de dólares que el país tiene congelados en Derechos Especiales de Giro (DEG) del organismo.

“La única manera que nos devuelvan los 5.000 millones que son del pueblo de Venezuela es que nosotros entremos al sistema del FMI. Si alguien tiene una mejor idea, plantéela”, afirmó.

Diosdado Cabello habló de elecciones en Venezuela. Foto: Venezuelan News

El dirigente chavista descartó que el regreso al organismo implique un programa de ajuste. “Nadie está hablando de endeudamiento, nadie está hablando de paquetazo, nadie está hablando de nada de eso”, subrayó, e insistió en que los fondos recuperados se destinarán a servicios públicos, hospitales y mejoras salariales.

Consultado sobre el panorama electoral, Cabello fue escueto. “Cuando vengan elecciones, veremos qué pasa. Pero eso no es lo que debe pararnos a nosotros en este momento”, expresó, dejando en claro que los comicios presidenciales no son una prioridad para el gobierno de Rodríguez en esta etapa.

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Cabello también se refirió a recientes episodios ocurridos en Madrid que calificó como “expresiones de racismo y ofensas” dirigidas contra figuras del gobierno venezolano, en el marco de lo que describió como una “gran campaña de odio” promovida desde el exterior para “afectar la estabilidad nacional”. Instó a quienes impulsan esas acciones a “quedarse solos”.

“Cuando vengan elecciones, veremos qué pasa", aseguró Cabello. Foto: AFP

Por último, reivindicó la convivencia política dentro de Venezuela, donde distintas fuerzas participan en gobiernos regionales y locales, y reiteró que el país ha logrado avanzar pese a las sanciones y el bloqueo internacional.

En contraparte, el camino hacia la estabilidad macroeconómica y financiera de Venezuela será “muy difícil”, advirtió la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, debido a que la inflación sigue siendo muy alta.

“En los últimos años, la economía se ha contraído en dos tercios (...), la inflación se sitúa en cifras de tres dígitos, y partir de estos niveles para restaurar la estabilidad macroeconómica y financiera será un camino muy difícil”, dijo en una conferencia de prensa.