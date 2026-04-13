Diosdado Cabello sorprendió al referirse sobre elecciones en Venezuela, tras “ausencia absoluta” de Maduro

El poderoso ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, desestimó la exigencia de la oposición de convocar nuevas elecciones ante la “ausencia absoluta” del depuesto dictador Nicolás Maduro.

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Delcy Rodríguez, quien fuera la vicepresidenta de Maduro, fue juramentada como presidenta encargada el 5 de enero, dos días después de la caída del líder chavista en una operación estadounidense.

La oposición venezolana exige a Rodríguez convocar elecciones ante la “ausencia absoluta” de Maduro, procesado por narcotráfico en Nueva York, tras cumplirse el plazo de 90 días que establece la Constitución.

Diosdado Cabello, Ministro del Interior y Justicia de Venezuela. Foto: Getty Images

“Ahora piden elecciones porque hay ausencia absoluta del presidente Nicolás Maduro. Bueno, ustedes nos decían que Nicolás Maduro no ganó y cómo es que ahora piden ausencia absoluta de alguien que no ganó”, ironizó Cabello, el último poderoso ministro de Maduro que permanece en el poder.

Maduro fue proclamado ganador en las elecciones presidenciales de 2024 para un tercer mandato consecutivo sin que el ente electoral publicara en su página oficial actas con los cómputos detallados, como establece la ley, al argumentar un hackeo de sus sistemas.

La oposición denunció entonces fraude y reivindicó el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, quien se exilió en España luego de ser procesado por la justicia venezolana.

🚨🇻🇪 Diosdado Cabello a la oposición:



"Decían que el presidente era Edmundo González. Ahora piden elecciones porque no está Maduro. ¿Entonces quién es el presidente?

😝🤣 pic.twitter.com/ITvAoc01aL — Vanessa Teresa 🍒 (@CoralTeresa) April 13, 2026

“Pónganse de acuerdo porque ustedes dijeron que él era el presidente de Venezuela y ahora andan (pidiendo) elecciones”, indicó Cabello durante una conferencia de prensa del partido de gobierno.

Gremios sindicales convocaron el lunes a una marcha hacia la embajada de Estados Unidos en Venezuela el pasado jueves para exigir el mismo llamado a elecciones.

“Marchemos juntos hacia la embajada norteamericana a entregar un documento para exigir que se acelere el proceso de transición en Venezuela, porque con esta gente que hoy en día está dirigiendo el país no vamos a conseguir ninguna transición favorable para la población”, dijo a la prensa Jorge López, representante sindical.

María Corina Machado y Edmundo González, piden elecciones libres y justas en Venezuela Foto: AP

“¡Este 16 a la calle otra vez!”, coreaba un grupo de trabajadores reunidos a las afueras de la Defensoría del Pueblo, en Caracas.

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Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones del presidente Donald Trump, que ha dicho estar a cargo de Venezuela y de la venta de su petróleo. Adelanta una agenda de reformas legislativas para abrir el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo a la inversión extranjera.

Washington ha informado que unos 500 millones de dólares en ingresos petroleros se han transferido a Venezuela. Del total, asegura Caracas, unos 300 millones se han destinado para financiar salarios.

Donald Trump sostiene que la relación con Delcy Rodríguez es muy buena. Foto: Montaje SEMANA | getty images

“El gobierno americano está comercializando el petróleo, pero nosotros los ciudadanos seguimos igualitos”, se quejó el sindicalista Jesús Jaramillo.

Con información de AFP*