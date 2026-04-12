Hermano de Delcy Rodríguez rompe el silencio: ¿Hubo traición para detener a Nicolás Maduro?

El hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, quien ocupa el cargo de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, dio una entrevista con el diario El País de España.

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Durante la entrevista, uno de los líderes chavistas más cercanos al dictador venezolano, Nicolás Maduro, habló de si hubo o no una posible traición para capturar al dirigente y a su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero.

“Yo estoy seguro de que no, en lo que tiene que ver con los mandos políticos y los mandos militares; de hecho, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez estuvo trabajando con el presidente Maduro hasta el día 2 a las 11:20 p.m.“, dijo.

🔴Jorge Rodríguez dice estar seguro de que no hubo traición para detener a Maduro en lo que tiene que ver con los mandos políticos y los mandos militares pic.twitter.com/6yafMbnLwi — EL PAÍS América (@elpais_america) April 12, 2026

“Ese mismo día a las 11 de la noche yo conversé telefónicamente con el presidente Maduro; entiendo yo que Diosdado (Cabello) estuvo en contacto permanente con él en esas horas y si hubiera ocurrido un evento de la naturaleza que usted está señalando, seguramente ya se sabría”, aseguró Rodríguez.

Durante la entrevista con El País, Jorge Rodríguez fue preguntado por la posibilidad de celebrar nuevas elecciones en Venezuela, a lo que respondió que la prioridad es el avance en la economía y un diálogo profundo con la oposición, sin embargo, no descartó esa opción.

“No podría decirles exactamente cuándo, ni siquiera cuál va a ser la primera elección, porque hay mucho que hacer. Otra cosa que hay que hacer es que todas y todos podamos confiar en el árbitro electoral que organice esas elecciones; eso es muy anterior a la organización propia de la elección”, dijo a El País de España.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante la presentación del informe de gobierno del primer año en el Palacio Federal Legislativo el 15 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela. Foto: Getty Images

En la entrevista, Jorge Rodríguez criticó duramente a María Corina Machado, acusándola de promover la violencia y de autoexcluirse del proceso político.

El presidente de la Asamblea Nacional evitó confirmar si sería detenida al regresar a Venezuela, señalando que no es su competencia, por otro lado, minimizó su relevancia en las conversaciones con Estados Unidos, centradas en economía, energía e inversiones.

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Rodríguez defendió que todos pueden participar en un eventual cronograma electoral, siempre que apuesten por el diálogo y no por la confrontación, según la entrevista con El País.

Por su parte, la oposición de Venezuela pidió convocar elecciones presidenciales ante la “ausencia absoluta” del depuesto dictador Nicolás Maduro, tras cumplirse el plazo de 90 días que establece la Constitución en este tipo de situaciones.

María Corina Machado y Marco Rubio Foto: Captura de pantalla de X @MariaCorinaYA

“Han transcurrido desde la fecha en que ocurrió la extracción de Maduro más de los 90 días que establece el artículo 234 constitucional para que la Asamblea Nacional entre a considerar lo que todo el país y la comunidad internacional democrática sabe y les consta: la existencia de una ausencia absoluta en la Presidencia de la República”, dice el comunicado del partido Vente de la líder opositora María Corina Machado.