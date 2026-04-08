Delcy Rodríguez anuncia reformas económicas y tributarias en Venezuela tras tres meses de la captura de Maduro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo declaraciones en vivo tras cumplirse tres meses de la captura del entonces dictador Nicolás Maduro.

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Rodríguez hizo un balance sobre el ámbito económico, político y social, asegurando que hubo una recuperación en el sector privado que permitió “ir recuperando el salario y el ingreso de los trabajadores en el sector privado”.

La presidenta interina dijo que había intentado, mediante su gobierno, proteger a los venezolanos y reconoció “una voluntad inquebrantable” de los compatriotas tras las sanciones de Estados Unidos y que Venezuela ha logrado mucho con “tan poco”.

“Queremos recuperar el nivel de vida para nuestra población”, afirmó, señalando que el bloqueo de Estados Unidos ha afectado notablemente a los venezolanos y solicitando al país norteamericano que retire las sanciones contra Venezuela.

“Nuestro objetivo inmediato es recuperar de manera sostenida y paulatina los ingresos de los trabajadores mediante el crecimiento productivo que genere ingresos inmediatos”, dijo, mientras presentaba un balance del desempeño económico del país en los últimos años, destacando el esfuerzo y sacrificio de los venezolanos para salir adelante.

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“Le pido a Venezuela que empecemos y mantengamos este camino de crecimiento con paciencia y profundo espíritu de optimismo sobre el futuro del país”, agregó.

Delcy Rodríguez instaló la comisión para el diálogo laboral, que abarca la constituyente laboral en curso, con participación del Estado, los pensionados y todos los trabajadores del país.

#AHORA | 🇻🇪 Delcy Rodríguez anuncia un aumento salarial para el #1May de manera responsable y con financiamiento real. pic.twitter.com/DlpHYOzL9K — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) April 8, 2026

“Que sea una Venezuela que converse y de ahí salga un consenso para garantizar crecimiento y el futuro de los venezolanos”, afirmó.

En cuanto a la institucionalidad del Estado, destacó la necesidad de un modelo ágil, digital y transparente, e hizo un llamado a los jóvenes a incorporarse a este esfuerzo.

Asimismo, Rodríguez firmó una ley que le otorga facultades para eliminar trámites innecesarios y agilizar aquellos que “atropellan al ciudadano y a la ciudadana”.

Por otro lado, la presidenta interina anunció la creación del Consejo Nacional de Economía, encargado de recibir propuestas para un nuevo modelo tributario en Venezuela “que sea más eficiente” y haga al país “más competitivo”.

Los anuncios se hicieron tras la presión de Estados Unidos después de la captura de Maduro Foto: Montaje SEMANA | getty images

“Quiero convocar a todos los sectores políticos a dejar de lado las diferencias y que nos sumemos a una gran peregrinación para luchar en conjunto para elevar nuestras voces como una sola voz en contra del bloqueo, para que cese el bloqueo y cesen las sanciones a nuestro país”, dijo Rodríguez.

“Esa peregrinación iniciará el 19 de abril, abarcará toda Venezuela y llegará a Caracas el primero de mayo. ¡Nosotros mismos nos pondremos al frente!“, agregó la presidenta interina.