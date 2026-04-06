El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que es más popular que cualquier otro político en Venezuela, cuyo gobierno ya ha entregado “cien millones de barriles” de crudo que pagaron sobradamente la operación militar que sacó del poder a Nicolás Maduro.

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“En las encuestas estoy más alto que nadie (...) en Venezuela. Así que, cuando termine con esto, podré ir a Venezuela”, declaró en rueda de prensa en la Casa Blanca.

“Me voy a postular a la presidencia”, dijo en tono de broma.

🚨 EL PRESIDENTE 🚨



Trump drops a classic: “After this, I will go to Venezuela. I will quickly learn Spanish… and I will run for president.”



He says he’s already polling the highest there — they love him. 😂



Only Trump. pic.twitter.com/ov3PgOUbZ8 — Alec Lace (@AlecLace) April 6, 2026

“Tenemos un socio con Venezuela. Más de 100 millones de barriles [de petróleo] ya están en Houston”, aseguró.

Ese crudo venezolano “pagó, de sobras, por esa guerra”, añadió en alusión a la operación militar que sacó del poder y del país a Maduro y a su esposa.

Trump hizo esas declaraciones para comparar la situación actual con Venezuela respecto a la actitud del gobierno iraní en la actual guerra en Oriente Medio.

Los actuales dirigentes en Teherán son “fanáticos”, en comparación con los líderes venezolanos, indicó.

El presidente Donald Trump habla con los periodistas durante una conferencia de prensa en la Sala de Prensa James Brady de la Casa Blanca, el lunes 6 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein) Foto: AP

En menos de tres meses Washington ha levantado gran parte de las sanciones contra Caracas, principalmente la dirigidas contra el sector energético, para alentar las inversiones y ayudar a la reconstrucción de la industria petrolera.

“Recuerden a (George W.) Bush en Irak. Despidió a los generales, despidió a la policía (...). Despidió a todo el mundo y ¿saben lo que tuvieron? Un lío. ¿Y qué pasó? Se formó Estado Islámico. Esos generales y esos soldados se unieron y todos juntos formaron Estado Islámico. Eso no nos va a pasar a nosotros”, aseveró Trump.

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El mandatario ya apuntó en este sentido hace una semana, cuando afirmó que es la persona “que más apoyo tiene en las encuestas” en el país latinoamericano.

“Y en otras palabras, después de la presidenta, creo que podría ir a Venezuela y presentarme contra Delcy”, señaló en declaraciones a la prensa acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

La actual administración de Delcy Rodríguez ha buscado congraciarse con los Estados Unidos. Sin embargo, las principales deudas del chavismo todavía siguen presentes en el país. Impera la incertidumbre. Foto: Montaje El País

A cambio la presidenta del país, Delcy Rodríguez, que asumió el cargo tras la caída de Maduro, emprendió rápidamente una serie de reformas económicas, como la apertura del sector de hidrocarburos a la inversión extranjera, muy elogiadas por Trump.

El petróleo venezolano puede salir actualmente del país bajo supervisión de Washington, que recauda los beneficios de esa venta y los deposita en una cuenta bancaria fuera de ambos países, para controlar cómo se gasta.