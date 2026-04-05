Donald Trump lanza contundente amenaza a Irán para que “abran el maldito estrecho” de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió este domingo, 5 de abril, su amenaza más contundente, plagada de insultos, a las autoridades iraníes desde que bloquearon la navegación en el estrecho de Ormuz: o abren el paso para el martes que viene u ordenará un ataque masivo contra las infraestructuras iraníes.

Irán desprecia el “inútil” ultimátum de EE. UU. y advierte de ataques “sin restricciones” si Donald Trump cumple sus amenazas

“El martes que viene será el Día de las Plantas Energéticas y el Día de los Puentes, todo en uno”, declaró Trump antes de asegurar que no habrá “nada que se parezca” al ataque que va a desencadenar si Teherán no acepta su ultimátum.

Un aviso que Trump ha repetido en los términos más contundentes posibles: “Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. ¡Ya verán! Alabado sea Alá”, escribió en Truth Social.

Poco después, y en declaraciones a Fox News, Trump declaró su absoluto hartazgo con la situación. “Si no llegan a un acuerdo rápido, estoy considerando volar todo por los aires y apoderarme del petróleo”, indicó antes de expresar su confianza en la posibilidad de alcanzar in extremis un acuerdo para el lunes, por mucho que las autoridades iraníes se hayan negado en rondo desde el principio a aceptar directamente sus términos.

Para facilitar las cosas, Trump asegura que los negociadores iraníes con los que está tratando, sin dar nombres, “han recibido una amnistía” para protegerles de nuevos ataques de Estados Unidos como los que acabaron con la plana mayor del estamento clerical iraní, representado en el fallecido ayatolá Alí Jamenei, al principio de la guerra.

La primera respuesta de Irán llegó a través de sus redes de embajadas en el extranjero, como la de Pakistán, que llamó directamente a las autoridades estadounidenses a que inicien un proceso de destitución contra Trump por motivos de salud mental.

“D.J. Trump debe ser destituido por su comportamiento desequilibrado y por su incompetencia para ocupar cargos oficiales de alto rango”, manifestó la misión diplomática.

“La responsabilidad recae sobre el Congreso y quienes lo eligieron, así como sobre el gabinete, que está cometiendo traición al no invocar la 25ª enmienda” constitucional que activa el proceso de destitución.

El mandatario estadounidense ya había lanzado este sábado otro ultimátum a Irán. “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz. El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!”.

Trump dijo el pasado viernes que Estados Unidos podría “abrir” de nuevo el estrecho de Ormuz y “tomar el petróleo” con “un poco más de tiempo”.

En su mensaje, también publicado en Truth Social, Trump no explicó cómo podría Estados Unidos poner fin al control iraní sobre la vía marítima de Ormuz ni a qué petróleo se refería.

El mensaje de Trump de este sábado se destaca en particular por el marcado cariz religioso que introdujo. A su tradicional aviso sobre la posibilidad de “desencadenar el infierno”, Trump remató su comentario, aprovechando el periodo de Semana Santa, con el mensaje de despedida “Gloria a Dios”.

La amenaza del presidente de Estados Unidos ocurre al término de una semana en la que Irán descartó pactar un alto el fuego provisional con Estados Unidos, aunque sus autoridades matizaron que estarían dispuestas a negociar un final “definitivo y duradero”, en palabras este sábado de su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi.

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Anunció muerte de militares iraníes

El presidente Donald Trump aseguró este sábado que “muchos dirigentes militares” de Irán habían muerto en un “enorme ataque” sobre Teherán.

“¡Muchos de los dirigentes militares de Irán, que tan deficiente e imprudentemente los han dirigido, han sido eliminados en este enorme ataque militar sobre Teherán!”, publicó Trump en Truth Social.

El mensaje estaba acompañado por un vídeo en el se puede ver una ciudad de noche y grandes explosiones en el horizonte. También se puede escuchar un zumbido que podría corresponder al paso de aviones de combate.