En medio de su detención en Estados Unidos y del avance de su proceso judicial, el exmandatario venezolano Nicolás Maduro envió un nuevo mensaje este Domingo de Resurrección,

Apeló a un discurso de tono religioso y simbólico, resaltando la idea de que la vida y la verdad prevalecen sobre la muerte, según versiones difundidas en redes sociales.

Nicolás Maduro envió un inesperado mensaje tras la audiencia ante un juez en Nueva York

De acuerdo con la información publicada en medios como Blu Radio, Maduro utilizó nuevamente un tono espiritual para dirigirse a sus seguidores, asegurando que este tiempo debe interpretarse como una reafirmación de la vida frente a la adversidad.

En su mensaje, reiteró expresiones similares a las difundidas en días anteriores, cuando ya había apelado a citas bíblicas y llamados a la unidad nacional en Venezuela, mientras avanza el proceso judicial en su contra en Nueva York.

Mensaje de Maduro en Pascua reaviva su llamado a la unidad y la esperanza en Venezuela

En un mensaje difundido a través de redes sociales y atribuido a su canal de Telegram, Nicolás Maduro se dirigió a sus seguidores en el marco del Domingo de Resurrección con un llamado a la fe, la esperanza y la unidad nacional en medio de su situación judicial en Estados Unidos.

En el texto divulgado, Nicolás Maduro expresó:

“Pueblo amado de Venezuela, hermanas y hermanos de nuestra Patria, pueblos del mundo: en este Domingo de Resurrección, Cilia y yo queremos compartir una palabra de amor, de paz y de esperanza. Esta Semana Santa nos recuerda una verdad muy profunda: no hay resurrección sin pasión (...)“.

“Primero viene la cruz, el dolor y la entrega, pero después viene la vida nueva. Jesús le dice a Marta: ‘Tu hermano resucitará’ (Jn 11,23), y luego le afirma: ‘Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá’ (Jn 11,25-26). Esa es nuestra primera idea: el que resucitó a Lázaro también resucitó. El Resucitador resucitó, y por eso la esperanza nunca se pierde”.

En su contenido, el texto también apela a la tradición religiosa de este día, subrayando el simbolismo de la fecha como un momento de renovación espiritual y de superación de las crisis.

Contexto político entre Caracas y Washington tras mensaje difundido en redes sociales

El pronunciamiento se produce en un momento de alta tensión política y diplomática entre Caracas y Washington, tras la detención del exmandatario a comienzos de enero y su posterior traslado a territorio estadounidense, donde enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico y conspiración.

Desde entonces, su comunicación pública ha estado limitada a mensajes difundidos por redes sociales y por su círculo cercano.

Maduro envia mensaje de esperanza y unidad desde la prisión en Estados Unidos Foto: Foto: Getty/ AP

El caso de Maduro ha reconfigurado el escenario político venezolano, mientras sectores opositores en el exterior siguen de cerca el desarrollo del juicio.

En este contexto, los mensajes de Maduro han mantenido una línea discursiva centrada en la fe y la resistencia espiritual,

El más reciente pronunciamiento refuerza esa narrativa, al insistir en que “no gana la muerte”.

En medio de la incertidumbre judicial y política, los mensajes difundidos desde su entorno siguen marcando la narrativa pública en torno al futuro del exmandatario venezolano.