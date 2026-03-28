Nicolás Maduro envió un inesperado mensaje tras la audiencia ante un juez en Nueva York

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, instaron a mantener la calma y fortalecer la cohesión del país; además, afirmaron mostrarse “firmes” y tranquilos en un comunicado difundido este sábado, 28 de marzo.

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Este pronunciamiento se produce dos días después de su comparecencia judicial en Nueva York y representa su primera declaración pública desde su detención en Caracas el pasado mes de enero.

“Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto”, dijeron Maduro y Flores en un supuesto mensaje publicado en sus redes sociales.

“Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente”, dice el supuesto mensaje de Maduro.

“Sentimos una profunda admiración por la capacidad de nuestro pueblo para mantenerse unido en los momentos difíciles, para expresar amor, conciencia y solidaridad, dentro de Venezuela y más allá de nuestras fronteras”, dice el mensaje.

“Ese amor que ustedes nos hacen llegar se convierte en fuerza moral, en fortaleza interior y en compromiso con los valores más altos de la vida”, agregó Maduro y Flores.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, aparecen esposados ​​tras aterrizar en un helipuerto de Manhattan, escoltados por agentes federales fuertemente armados, mientras se dirigen a un vehículo blindado hacia un tribunal federal en Manhattan el 5 de enero de 2026 en la ciudad de Nueva York. Foto: GC Images

El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro apareció sonriente ante un tribunal de Nueva York, donde no tomó la palabra, en su segunda comparecencia desde su captura por parte de Estados Unidos.

En el transcurso de una audiencia que duró poco más de una hora, el juez a cargo del caso hizo saber que no tenía intención de acceder a una solicitud de sus abogados para desestimar los cargos por razones procesales.

Procesado por narcotráfico junto con su esposa Cilia Flores, de 69 años, el antiguo hombre fuerte de Venezuela, de 63 años, se mostró relajado, sonriente, con su uniforme gris de preso, tomando notas, conversando con sus abogados a través de un intérprete y lanzando miradas a los bancos de la prensa.

El dictador venezolano Nicolás Maduro, a la derecha, escucha mientras su abogado defensor, Barry Pollack, en el centro, se dirige al juez Alvin Hellerstien (no aparece en la foto), mientras su esposa, Cilia Flores, a la izquierda, observa. Foto: AP

En el mensaje enviado por Maduro, también hubo un momento para pedirles a sus seguidores que pidieran “con fe” para preservar en “la verdad”.

“Y como dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según san Lucas: ‘Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá’. Que pidan con fe, que busquen con esperanza, que llamen con amor, porque los caminos de Dios se abren para los pueblos que perseveran en la verdad, en la paz y en la luz“, dice el mensaje.

“Gracias, de corazón, por sus mensajes, por sus cartas, por sus oraciones y por su amor inmenso. Nuestra gratitud, nuestra oración y nuestro abrazo espiritual están con ustedes, hoy, mañana y siempre”, culminó la carta publicada en redes sociales.

Nicolás Maduro (derecha), hace un gesto junto a la primera dama Cilia Flores a su llegada al Capitolio -casa de la Asamblea Nacional- para la toma de posesión presidencial, en Caracas el 10 de enero de 2025. Maduro, en el poder desde 2013, prestará juramento para un tercer mandato a pesar de la protesta mundial que provocó que miles de personas protestaran en vísperas de la ceremonia. (Foto de Federico PARRA/AFP) Foto: AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que Maduro enfrentará “otros cargos” judiciales más adelante.

“Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben”, declaró a la prensa en la Casa Blanca.