Mundo

Fiscal general de EE. UU. confirma inesperada medida en caso judicial de Maduro y habla de sus “cómplices” en Venezuela

Pam Bondi se refirió a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, como personas “horribles”.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
27 de marzo de 2026, 11:04 a. m.
Pam Bondi y Nicolás Maduro
Pam Bondi y Nicolás Maduro Foto: AFP

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo este viernes, 27 de marzo, que la Administración del presidente Donald Trump puso en marcha medidas para presentar cargos adicionales contra el dictador venezolano, Nicolás Maduro, en otros estados del país.

Donald Trump habló del juicio a Nicolás Maduro e hizo un sorpresivo anuncio sobre sus cargos

“Teniendo en cuenta que el caso está abierto, no hay mucho que pueda decir, pero sí puedo decir que hay cargos en su contra por narcoterrorismo, y su mujer es igual, si no peor”, dijo durante una entrevista con la cadena de televisión Fox News en la que calificó a Maduro y a su mujer, Cilia Flores, como personas “horribles”.

Bondi aseguró que ambos “deberían ser condenados por los muchos delitos que han cometido, todos ellos relacionados con armas y drogas”.

“Puedo decir que Nueva York no es la única jurisdicción en la que estamos sopesando abrir casos en su contra”, dijo la fiscal.

Mundo

El mapa del poder militar: Cuántos y cuáles son los misiles que Irán esconde en sus ‘ciudades subterráneas’

Mundo

Investigan en Italia la profanación de la tumba de una reconocida modelo

Estados Unidos

Lo que debe saber sobre los nuevos controles de ICE y CBP en aeropuertos de EE. UU. en Semana Santa

Mundo

China acusa a EE.UU. de querer controlar el Canal de Panamá

Mundo

Miguel Díaz- Canel expresa su “preocupación” por desaparición de embarcaciones mexicanas con destino a Cuba

Mundo

Los desiertos más alucinantes a nivel mundial que parecen escenarios de otro mundo

Estados Unidos

¿Cooperación comercial?: China hace guiño a Estados Unidos en medio de tensiones internacionales por Medio Oriente

Nación

Fiscalía lanza ultimátum a alias Calarcá para reactivar las órdenes de captura en su contra

Nación

“Nunca asistió a clase”: la Fiscalía aseguró que Juliana Guerrero ni siquiera presentó exámenes

Nación

Juliana Guerrero no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por la información falsa en los títulos de la Fundación San José

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que otros altos cargos venezolanos sean también imputados, confirmó que hay “muchos cómplices” que no han sido de momento procesados.

Un juez de EE. UU. rechaza retirar los cargos a Nicolás Maduro, quien alega no poder pagar a sus abogados

“El presidente Trump tiene un ojo puesto en esto; esto va sobre mantener nuestro mundo seguro y con eso es con lo que él está comprometido”, dijo.

El jueves, la justicia de Nueva York rechazó la petición de la defensa de Maduro para desestimar los cargos impuestos en su contra ante la posibilidad de pagar los honorarios de los abogados debido a las sanciones que pesan en su contra, que mantienen bloqueadas sus cuentas.

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (L) y el Ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, Vladimir Padrino López (R), asisten a un desfile militar en el "Día Nacional de la Milicia Bolivariana" en Los Próceres en Caracas. Venezuela, el 13 de abril de 2019.
Nicolás Maduro y Vladimir Padrino Foto: Getty Images

El pasado mes de febrero, el abogado de Maduro, Barry Pollack, advirtió de que existía la posibilidad de que tuviera que abandonar la defensa del presidente venezolano si Estados Unidos no permite al Gobierno de Venezuela pagar sus honorarios.

Pollack declaró que el Departamento del Tesoro había concedido pero luego retirado una licencia que permitía a Caracas pagarle.

Sin embargo, tanto Maduro como su mujer se encuentran en la lista de personas sancionadas, por lo que es necesario que su equipo legal obtenga los permisos necesarios para no incurrir en una violación de dichas restricciones.

La defensa insiste en que “el Gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios de la representación de Maduro, que este tiene la expectativa legítima de que el Gobierno venezolano lo haga y que, de otra manera, no puede costearse un abogado”.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro Foto: GC Images

Maduro fue capturado junto a Cilia Flores el pasado 3 de enero en una incursión militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos.

El dirigente, que está acusado de cargos relacionados con el narcotráfico, se declaró no culpable ante un tribunal federal de la ciudad, mientras que el Ministerio de Exteriores venezolano ha pedido en reiteradas ocasiones la liberación de ambos.

Con información de Europa Press*