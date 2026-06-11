Motel al servicio de la explotación sexual de niños en Medellín fue objeto de extinción de dominio

Una investigación de la Fiscalía permitió establecer que un motel y un establecimiento de comercio estaban al servicio de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín. Las denuncias ayudaron al ente acusador a avanzar en procesos paralelos de extinción de dominio.

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Los dos bienes están avaluados en más de 11.000 millones de pesos y fueron afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión, todo con el objetivo de impactar de manera directa el bolsillo de las organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual de niños.

“Los activos están representados en un inmueble ubicado en el centro de la ciudad y un establecimiento de comercio que funcionaba como motel, que de acuerdo con los elementos materiales probatorios habrían sido utilizados para facilitar el desarrollo de actividades de tipo sexual con menores de edad”, explicó Juan Felipe Cárdenas, director de extinción de dominio.

Los elementos de prueba recordados por la fiscalía incluyen declaraciones que advierten cómo a estos establecimientos ingresaban niños y adolescentes víctimas de la explotación sexual inducidos a la prostitución. Además, de acuerdo con la investigación, se logró establecer que esos inmuebles servían como centro de acopio de estupefacientes.

Extinción de dominio a moteles usados para explotación sexual de niños. Foto: Suministrada

“Durante varios procedimientos realizados en el lugar, las autoridades constataron el ingreso recurrente de niñas y adolescentes para ser sometidas a actividades relacionadas con el delito de estímulo a la prostitución. Asimismo, obtuvieron evidencia de que también funcionaría como centro de almacenamiento y venta de estupefacientes”, explicó el ente acusador.

Los dos bienes quedaron afectados con medidas cautelares decretadas por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y fueron materializadas en diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la Policía Nacional y del Ejército Nacional.

“Las medidas cautelares decretadas por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio fueron materializadas en diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la Policía Nacional y del Ejército Nacional”, señaló la Fiscalía.

Extinción de dominio a moteles usados para explotación sexual de niños. Foto: Suministrada

Las propiedades, de acuerdo con la Fiscalía, quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para administración, mientras avanza el proceso correspondiente.