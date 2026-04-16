Más de 22.000 víctimas en 10 años: la cifra que destapa la explotación sexual en Colombia

Por primera vez, Colombia logra ponerle números a uno de los delitos más invisibles y difíciles de rastrear: la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. A través de una operación estadística experimental, desarrollada por el Dane, el país empieza a dimensionar un fenómeno históricamente subregistrado y con profundas implicaciones sociales.

Las cifras son contundentes. Entre 2015 y 2025 se han identificado 22.697 víctimas en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación. En ese mismo periodo, se registraron 18.883 personas indiciadas, lo que evidencia no solo la magnitud del problema, sino también la complejidad de su judicialización.

El dato no es menor. Se trata del primer ejercicio de este tipo en América Latina que busca caracterizar el fenómeno desde una base estadística sistemática, lo que permite entender no solo cuántas víctimas hay, sino cómo se distribuyen, dónde están y bajo qué dinámicas ocurre este delito.

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El comportamiento del fenómeno tampoco es lineal. En 2021 se registró el pico más alto, con 2.544 víctimas (11,2 % del total), mientras que 2016 marcó el nivel más bajo con 1.459 (6,4 %).

Para 2025, la tasa nacional se ubicó en 14,6 víctimas por cada 100.000 menores de edad. Más que una simple variación estadística, estos cambios reflejan dinámicas cruzadas, mayores niveles de denuncia, variaciones en la capacidad institucional y transformaciones en las formas de explotación.

La geografía del delito también deja señales claras. Bogotá concentra el mayor número de víctimas con 5.609 casos, seguida de Antioquia (4.553), Valle del Cauca (1.874), Santander (1.079) y Cundinamarca (1.010).

Esta concentración no es casual, coincide con territorios de alta actividad económica, turismo, conectividad y flujos migratorios, factores que suelen facilitar este tipo de redes.

Pero cuando se observa la tasa, el panorama cambia. Departamentos como Guaviare muestran un aumento significativo, al pasar de 22,4 víctimas por cada 100.000 menores en 2015 a 40,8 en 2025.

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En Bogotá, la tasa pasó de 15,0 víctimas por cada 100.000 menores de edad en 2015 a 42,0 en 2025, lo que muestra un aumento importante durante el periodo analizado.

El análisis por modalidades confirma esa evolución. La pornografía con menores de edad lidera con 12.074 víctimas, seguida por la demanda de explotación sexual comercial con 4.103.

El delito involucra redes que operan en distintos territorios del país. Foto: Unicef

También aparecen nuevas dinámicas asociadas al entorno digital, como la utilización de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales, con 2.583 casos. A esto se suman la inducción a la prostitución (1.939) y el proxenetismo (1.428), lo que muestra un ecosistema delictivo diversificado.

Otro hallazgo clave está en la edad de las víctimas. Las adolescentes entre 14 y 17 años concentran 7.911 casos, es decir, el 34,9 % del total.

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Sin embargo, la relación entre víctimas e indiciados también deja ver un reto estructural: no todos los casos logran traducirse en procesos judiciales efectivos, lo que sugiere brechas en la identificación, judicialización y sanción de los responsables.

Este dato no solo evidencia una mayor exposición en esta etapa, sino que también plantea preguntas sobre los factores de riesgo, acceso a plataformas digitales, vulnerabilidad económica y entornos sociales que facilitan la captación.

Más allá de las cifras, se deja una advertencia clave: estos datos no representan la totalidad del fenómeno. Por su naturaleza clandestina, la explotación sexual comercial tiene altos niveles de subregistro. En otras palabras, lo que se mide es solo una parte de lo que realmente ocurre.

El valor de este ejercicio no está únicamente en cuantificar, sino en permitir una lectura más profunda del problema.

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Pasar de la invisibilidad a la medición implica reconocer patrones, identificar territorios críticos y entender cómo evoluciona el delito. Pero también deja en evidencia una deuda estructural, miles de víctimas que aún no aparecen en los registros.

El reto ahora es claro. No basta con medir mejor; es necesario intervenir mejor. Porque detrás de cada cifra hay una historia que no puede seguir quedando fuera del radar.