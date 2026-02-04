NACIÓN

Prohíben ingreso a Medellín a turista estadounidense que venía cargado de condones: “Tengo amigas”, dijo

Solo en 2025, Migración Colombia evitó que llegaran a la capital antioqueña 110 turistas que representaban un peligro para mujeres y menores de edad.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 12:14 a. m.
Turista estadounidense inadmitido en Medellín por representar un riesgo de turismo sexual.
Turista estadounidense inadmitido en Medellín por representar un riesgo de turismo sexual. Foto: Migración Colombia

Poca ropa y muchos condones: así estaba hecha la maleta de viaje de un turista estadounidense a quien Migración Colombia inadmitió al intentar ingresar al país por el aeropuerto José María Córdova, que presta sus servicios a Medellín.

El viajero fue identificado, según Migración Colombia, luego de evidenciarse irregularidades durante su entrevista con el personal migratorio.

La explotación sexual sigue campeando en inmediaciones del Parque Lleras, en Medellín: “Hola, baby, llévame contigo”

“Se detectó durante la entrevista migratoria de control. Al profundizar en las preguntas relacionadas con el motivo del viaje, el tiempo de permanencia y las actividades previstas en Colombia, oficiales de Migración Colombia identificaron inconsistencias que llevaron a solicitar la revisión del equipaje”, informó la entidad.

En la valija de viaje, las autoridades hallaron una cantidad mínima de ropa para varios días de estadía, cerca de 50 discos compactos sin verificar su contenido, equipos de reproducción, tarjetas gráficas con posiciones sexuales y una cantidad desproporcionada de preservativos.

Cuando los funcionarios le preguntaron al viajero sobre el contenido de su maleta, este respondió que tenía “amigas” en el país. La respuesta de las autoridades fue prohibirle el ingreso, con el fin de evitar el turismo con fines de explotación sexual, una medida que en 2025 impidió que 110 personas con ese mismo perfil llegaran a Medellín.

Drogas, armas y sanciones a dos discotecas deja nuevo operativo sorpresa de Fico Gutiérrez en el Parque Lleras

Gloria Esperanza Arriero López, directora de Migración Colombia, destacó la importancia de estos controles y resaltó que “durante el 2025 logramos resultados exitosos gracias al fortalecimiento de los controles migratorios, la capacitación permanente de las y los oficiales de Migración Colombia y el intercambio de información”.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que este tipo de restricciones se dan también gracias a la cooperación con las autoridades estadounidenses.

Nuevo operativo en el Parque Lleras, en Medellín.
Nuevo operativo en el Parque Lleras, en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

“Tenemos acceso a la plataforma Angel Watch. Cualquier ciudadano estadounidense que aparezca en esa lista, y que tenga antecedentes de pedofilia o agresión a mujeres, inmediatamente es identificado al llegar al aeropuerto José María Córdova; aparece la señal de que esa persona viene en un avión y la devolvemos desde la puerta del avión, gracias al trabajo articulado con Migración Colombia”, dijo el mandatario.

Como ejemplo, mencionó el caso del viajero que venía cargado de CD y condones, pero con poca ropa.

Se devolvió otra persona que venía básicamente con otras intenciones y no con el tipo de turismo que a nosotros nos interesa —el turismo de la gastronomía, el turismo del arte, a conocer una ciudad espectacular—; no, venían a poner en riesgo a nuestros niños y a nuestras mujeres”, añadió.

En Medellín, el turismo sexual representa una problemática enquistada en lugares como el Parque Lleras, a la que han tratado de hacer frente las autoridades locales.

Noticias Destacadas