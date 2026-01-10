Drogas, armas y sanciones a dos discotecas deja nuevo operativo sorpresa de Fico Gutiérrez en el Parque Lleras

En la madrugada de este sábado, 10 de enero, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lideró un nuevo operativo con el objetivo de frenar el flagelo de la droga, la trata de personas, la explotación sexual de menores y otros delitos en el Parque Lleras.

Este sector, ubicado en una de las otrora zonas más exclusivas de Medellín, en la comuna 14, El Poblado, se convirtió en un dolor de cabeza para las autoridades, los residentes y los visitantes, quienes han encontrado bandas dedicadas al hurto, la trata de personas y el tráfico de drogas, entre otros delitos.

La explotación sexual sigue campeando en inmediaciones del Parque Lleras, en Medellín: “Hola, baby, llévame contigo”

De hecho, el mismo alcalde Gutiérrez, en septiembre de 2025, denunció la presencia de mafias transnacionales en la zona.

“La dimensión de lo que pasa allí es superior a lo que todo el mundo se imaginaba y a lo que se ha venido descubriendo”, dijo entonces el mandatario.

“Hay personas que llegaron a controlar un negocio criminal; a su vez, amenazan e intimidan a comerciantes de toda la vida. Necesitamos que ellos también gocen de seguridad y tranquilidad, porque denuncian amenazas”, señaló el mandatario.

“Es muy importante aclarar que no solo son mafias colombianas las que están allí; hay organizaciones delincuenciales que tienen presencia allá, como la Terraza y Robledo, y eso fue lo que recibimos del Parque Lleras; no había ni dios ni ley”, agregó.

Así operaba la banda que secuestró a 12 conductores de aplicaciones móviles en Antioquia para robarlos: los testimonios son escabrosos

“Vamos detrás de ellos, hemos identificado que hay mafias asiáticas, de los Balcanes, italianas, de países de Centroamérica y de México; esto fue escalando a otro nivel”, denunció Gutiérrez.

Pues tres meses después de esa denuncia, el Lleras fue objeto de un nuevo operativo en el que se impusieron dos suspensiones de actividad económica a establecimientos comerciales de la zona, se incautaron un arma traumática, 30 gramos de estupefacientes y cinco armas blancas.

Además, se impusieron seis comparendos por la Ley 1801 (Código Nacional de Policía y Convivencia), dos traslados de menores y 38 órdenes de comparendo adicionales.

Primer operativo en el Parque Lleras en 2026. Foto: Alcaldía de Medellín

Asimismo, fueron inmovilizados cuatro vehículos y cuatro motocicletas, y se realizaron controles a 15 establecimientos de venta y consumo de licor.

Según la Alcaldía de Medellín, el dispositivo incluyó inspecciones a establecimientos comerciales, control del espacio público, revisión de antecedentes, verificación de menores en riesgo y controles de movilidad.

En el Parque Lleras solo queda una casa familiar, a la zona se la ‘tragaron’ el comercio, las drogas y la prostitución: esta es la historia

Participaron 300 funcionarios de la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de Movilidad, Migración Colombia, el ICBF, Inclusión Social, Espacio Público, el Equipo de Ruido y la Secretaría de Seguridad y Convivencia.