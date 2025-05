En algunos puntos del exclusivo sector de El Poblado en Medellín ya no hay espacio para los medellinenses. Esta zona que, en otros tiempos, fue un orgullo de ciudad, hoy representa un acelerado crecimiento comercial que ha expulsado a la mayoría de las familias que lo construyeron y habitaron.

En ella vive Gabriel Jaime Salazar Góez, a quien el temor de tener que marcharse de su casa, de su barrio, donde ha vivido durante 70 años, le atormenta como no lograron hacerlo los tres atentados terroristas que, cuenta él, sacudieron al Lleras en el pasado.

Está decorada al estilo antiguo, sus balcones, puertas y ventanas, aunque chicos, no pasan desapercibidos. Ni qué decir de lo que hay dentro. Basta solo con abrir la puerta principal para ver un busto en tamaño real de Simón Bolívar que se antepone a un lujoso espejo, unas escalinatas tipo palacio imperial que dan acceso al segundo piso, y una cantidad innumerable de muebles, obras y cuadros de todos los tamaños.

“Mi abuela vivió 105 años. Y por allá en 2009, cuando cumplió 90, el tema de movilidad se complicó para ella. Los médicos no venían y para sus hijos y nietos cada vez fue más difícil: es que acá no hay suficientes parqueaderos; como solución, reglamentaron los parquímetros, pero el parqueo de cada visita costaba un montón. Eso hizo que muchos perdieran ese arraigo, esa filiación”, cuenta Ana María Vásquez Salazar, una de las sobrinas de Gabriel Jaime.

Ella vive en el municipio de El Retiro y tiene la misma sensación que otros habitantes de El Poblado, donde el barrio de antaño ya no existe. “Es un tema muy complejo por la valorización, porque son pobres viviendo en estrato seis, no hay salud cerca, no hay un mercado cerca y lo que venden es a precio de turista: una gaseosa que en otro lado de Medellín cuesta cinco mil pesos, para ellos vale 15 mil”, asegura.