La administración distrital de Medellín activó un Puesto de Mando Unificado Social (Pmus) en el Parque de El Poblado. Contará con la presencia permanente de funcionarios para atender problemas de orden, limpieza, movilidad y seguridad, en uno de los sectores más turísticos y concurridos de la ciudad.

Presencia institucional 24/7 en una de las zonas más turísticas de Medellín

La medida, liderada por la Alcaldía de Medellín, contempla la presencia de 200 servidores públicos distribuidos en tres turnos para garantizar atención continua.

El mayor énfasis de estas acciones se realizará en las horas de la noche, cuando se concentra gran parte de la actividad comercial y de entretenimiento.

El objetivo es el de mejorar la percepción del entorno urbano y fortalecer la convivencia en corredores estratégicos de la comuna 14, que incluyen Provenza, el parque Lleras y la calle 10.

El PMU articula a varias dependencias distritales, entre ellas, las Secretarías de Seguridad, Inclusión Social y Movilidad, así como a Emvarias ―la empresa pública de Medellín encargada del aseo y manejo de residuos sólidos en la ciudad―, con un enfoque integral que va más allá del control policial.

Estrategia integral para seguridad, limpieza y recuperación del espacio público

La estrategia busca recuperar el espacio público, mejorar el manejo de residuos, reforzar la seguridad y detectar posibles vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Las acciones se desarrollarán en una zona que enfrenta retos asociados al turismo nocturno, el comercio y el uso intensivo del espacio urbano.

Desde la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos, se señaló que el despliegue permanente permitirá una respuesta más rápida ante situaciones críticas y una atención coordinada entre las entidades del Distrito.

La gerente, Juliana Coral, afirmó que la presencia articulada facilitará una intervención integral orientada a mejorar la experiencia de residentes, comerciantes y visitantes, fortaleciendo la percepción del entorno urbano.

Este nuevo puesto se basa en el que ya opera en el centro de la ciudad, más exactamente en el corredor de la avenida La Playa con la Avenida Oriental, donde se han logrado mejoras significativas en aspectos como limpieza y recuperación del entorno para la comunidad.

Es una estrategia que se articula con la iniciativa ‘Mi M2′ (’Mi Metro Cuadrado’), con la que la Alcaldía está promoviendo el cuidado del espacio público como una responsabilidad que involucra tanto a los ciudadanos como a las autoridades.

De esta manera, a través del personal identificado en los corredores estratégicos de la comuna 14, los ciudadanos podrán reportar los casos que consideren irregulares y participar en la conservación y en las buenas prácticas que se implementarán en este lugar.