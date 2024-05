Urge regular la vivienda turística en Bogotá: genera desplazamiento interno y dificulta el control a la explotación sexual. Esta es la radiografía

Bogotá no es ajena a esta realidad. Un estudio desarrollado por el Instituto Distrital de Turismo (IDT), señala un rápido crecimiento de este fenómeno entre 2016 y 2021, en donde localidades como Suba,, Teusaquillo y Engativá sobresalen como las de mayor crecimiento de viviendas de alquiler turístico.

Por su parte, el número de viviendas turísticas aumentó en 59,6 % entre el mismo periodo, mientras que, la categoría de otros tipos de hospedaje turísticos no permanentes (inmuebles que no son establecimientos de comercio), presentó una caída del 98,0 % en los registros. Esta diferencia indica, que más de 900 alojamientos no permanentes se establecieron como viviendas turísticas.