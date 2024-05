David Guitis denuncia que congresistas del Pacto Histórico buscaron acabar fuertes sanciones por violación de topes en campañas

La más reciente polémica se dio esta semana, luego de que la defensa del presidente Gustavo Petro solicitó oficialmente a la Comisión de Acusación de la Cámara que pida el traslado de la investigación del primer mandatario , porque el CNE no tendría las competencias para adelantar el proceso.

Sin embargo, al interior del organismo electoral está claro que en el proyecto de formulación de cargos le “ abrieron investigación a Gustavo Petro Urrego en calidad de candidato presidencial ”. Es decir, no lo investigan por razones cometidas durante su presidencia, sino en la contienda electoral.

Según Nicolás, Gustavo Petro fue quien lo autorizó a que él y Pedro Flórez fueran los encargados de la campaña en la Región Caribe y su padre estaba al tanto de que Euclides Torres financiaba los eventos. “A rasgos generales él sabía que Euclides nos daba los recursos a través de Pedro Flórez para financiar el evento, pero no sabía cómo los gastábamos”.

Toda la plata la manejaba Flórez en efectivo, es decir, no quedaba rastro financiero, sencillamente él le pedía a Euclides, con base en las peticiones de la campaña, y al otro día llegaba la plata. “Una vez (Flórez) me comentó que entre Euclides Torres y él tenían una empresa fachada. Nunca me dijo el nombre y que a través de esa empresa fachada era que bajaban esos recursos”, dijo Nicolás Petro.