Las movidas del senador Pedro Flórez, el hombre clave para cuidar los millonarios intereses de Euclides Torres en el Gobierno Petro

Flórez, curiosamente, ha presentado proyectos en este sentido y es ponente en iniciativas que favorecerían directamente los negocios de su jefe político, ya que no cabe duda de que los votos que obtuvo son del clan Torres. El caso más reciente es un proyecto de ley que se aprobó en segundo debate en la plenaria del Senado y que tiene un buen sentido, pues busca actualizar el Código Nacional de Tránsito y crear unas nuevas medidas para garantizar que la movilidad no afecte los derechos a la vida de los ciudadanos.

¿Cómo opera Flórez?

Cuando no son temas de su interés económico, su voz jamás se oye en el Senado. En medio de este escándalo, Flórez salió de viaje a Estados Unidos para atender una invitación que se le hizo para asistir a foros de salud, un asunto que no es su fuerte en el Legislativo. Además, no ha querido hablar en medios y su equipo de trabajo le dijo a SEMANA que por ahora no se referirá a este tema.