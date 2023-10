Urgente: Euclides Torres financió toda la campaña de Petro, según confesó su hijo Nicolás. Mientras tanto, el presidente miente para defenderse

El fiscal general compulsa copias contra mi, basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mi, cuestión que es un verdadero golpe contra la constitución, dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como presidente…

Sobre Euclides Torres en la campaña presidencial formal, Nicolás contó muchos detalles. Entregó fechas de reuniones, lugares y personajes que pueden corroborar la información. A pesar de lo que expresa el presidente en su trino, la realidad es que fue su hijo y no SEMANA o la Fiscalía el que entregó detalles de los millones que llegaron a su campaña.

El fiscal le preguntó: ¿fue con consentimiento de su padre Gustavo Petro? La respuesta no dejó lugar a dudas: “Sí, claro, él asistió y todo”, y agregó: “Sí, él sabía a rasgos generales que Euclides Torres era quien financiaba ese y todos los eventos. Ahora, los pormenores no los sabía”.

El fiscal del caso quería tener absolutamente claro este señalamiento, por lo que le insistió: “¿Qué quiere decir usted a rasgos generales?”. La respuesta de Nicolás fue: “Él sabía que Euclides nos daba a nosotros los recursos a través de Pedro Flórez para financiar el evento, pero no sabía en quiénes (sic) nosotros nos gastábamos los recursos”.

En el video conocido por SEMANA se ve la tranquila postura y se denota la firmeza de su voz al asegurar que no ha sido presionado por nadie para declarar. | Foto: Semana

Nicolás lo dice una y otra vez. En otro apartado del interrogatorio le preguntan: “Afírmenos entonces, si su padre tenía total conocimiento de que su campaña presidencial en el Atlántico fue financiada por Euclides Torres”, y él contesta: “Sí tenía plenamente conocimiento no solo en el Atlántico, sino en gran parte de la región Caribe”.

“Una en Corozal una en Sincelejo y dos en San Benito de Abad, de esas cuatro pues, en tres, el candidato Petro estuvo presente. en una no pudo asistir por problemas de salud. Bueno, se financiaron con recursos de Euclides Torres a través del senador Pedro Flórez, que le entregaba sus recursos al señor Rodrigo Ramírez. San Benito Abad, entre las dos manifestaciones, se pudo haber gastado la cifra de aproximadamente 60 millones de pesos, entre las dos, y eso va a sonido, tarima, alquiler de buses, alquiler de canoa, porque para llegar hay un sector de San Benito de Abad que se transportan es vía canoas. La de Sincelejo pudo tener un costo aproximado de 100 millones de buses, lo mismo, porque siempre era la misma metodología, recursos para transporte, recursos para tarima, sonido, que es logística, y recursos para publicitar el evento, que va desde perifoneos, cuñas radiales, volantes, para repartir la publicidad, etc. Y la última que se realizó en el departamento de Sucre fue la de Corozal, que esa tuvo un costo aproximado de entre 60 y 80 millones de pesos, con la misma metodología: el mismo señor la financió a través del senador Pedro Flórez y esos recursos se los entregaron a Rodrigo Ramírez, quien operatisiva la organización de los eventos”, señaló.

Nicolás también contó que Torres le prestaba un apartamento en Rosales, en el norte de Bogotá en donde los amigos del empresario le llevaban “obsesquios” para él. En ese punto nombró a un empresario de Montería: Jorge Robayo. “Bueno, fueron dos, la señora y Robayo, fue en un apartamento en Los Rosales. Me entregó 100 millones de pesos y ese apartamento está el hombre de un yerno de Euclides Torres”, le dijo al fiscal ante la pregunta de cómo recibía el dinero. Nicolás además relató que era tanto que no podía contarlo al detalle, sino por fajos de cinco y diez millones.

El hijo del presidente también dijo que siempre tuvo claro que Euclides Torres no estaba de filantropía en la campaña y habló de cómo se concretó que esos “favores” se le devolverían. “Obviamente, él es un contratista, megacontratista, y tiene intereses relacionados en sectores importantes como transporte y energía. Incluso tengo conocimiento de una reunión después de la segunda vuelta presidencial, mi padre se va unos días de descanso a Italia, a la ciudad de Florencia, y tengo información dada por el mismo Euclides que se reunieron y hablaron de los intereses de Euclides Torres con el Gobierno nacional”.

Y luego entrega detalles de cómo se hizo ese “pago”. Y ahí menciona el papel que cumplió Laura Sarabia. “La conocí cuando conocí a Armando Benedetti. Ella trabajaba en la UTL del señor Armando Benedetti. ¿Y qué relación podía tener ella con Euclides? En ese momento, pues la desconozco, no sé si ellos eran amigos de hace mucho tiempo, pero lo que yo sí puedo darte es que Laura Sarabia sabía de todos los movimientos, de los recursos, de cómo se financió la campaña en el Caribe, de todos los aportes que dio el señor Euclides Torres”.

No solo hizo esa secuencia, sino que habló de los cargos especificos. “Por ejemplo, la Superintendencia de Transporte, esa ficha es del señor Euclides. Más adelante puedo entregarle más nombres de entidades con las personas”, advirtió.

El hijo del primer mandatario no solo habló de Euclides Torres, sino que entregó información amplia sobre Verónica Alcócer. Por ejemplo, dijo que Euclides Torres le daba plata a su primo, el senador Mario Fernández Alcocer.

“Ese día, en esas reuniones, se estaba entregando plata para el transporte de la campaña presidencial, para los distintos departamentos. Ahí yo me enteré, no estuve presente, pero yo me enteré [de] que Euclides Torres le entregó 300 millones de pesos a Mario Fernández Alcocer para el organizar el transporte de Sucre para la campaña presidencial”, relató.