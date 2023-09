La confesión de Nicolás Petro ante la Fiscalía es asqueante. Reconoció, fríamente, cómo recibió la plata del exnarco Santander Lopesierra y de otros. Se la gastó en lujos y la campaña

Empezó con los aportes que recibió de Santander Lopesierra, un hombre que fue extraditado por delitos relacionados con narcotráfico y que Nicolás Petro conoció a través de su hija, Kiki Lopesierra, de quien dijo era amigo hace más de diez años. No hay duda, el exdiputado conocía los oscuros antecedentes que el generoso aportante tuvo con la justicia, no le vio problema, recibió la plata y se la guardó.

“Creo que es Óscar Camacho el apellido, también a través de Máximo Noriega lo conocí, él hizo unos aportes entre marzo, finales de marzo de 2022, a junio de 2022; pudo haber hecho aportes entre 200 y 300 millones de pesos”, señaló Nicolás Petro, mientras advirtió que no conocía con certeza cuáles eran los negocios del señor Óscar, del que dijo no recordar con exactitud el apellido.