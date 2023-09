“Mi papá sí sabía”: esta es la explosiva confesión de Nicolás Petro sobre la entrada de dineros irregulares a la campaña presidencial; salpicó a Verónica Alcocer y Laura Sarabia, entre otros

El exdiputado del Atlántico había sido capturado cuatro días antes en Barranquilla, al igual que su exesposa Day Vásquez. Cuando el panorama de Nicolás era muy oscuro por los graves cargos en su contra (enriquecimiento ilícito y lavado de activos), el joven político se destapó y no solo aceptó su responsabilidad, sino que prendió el ventilador contra su papá, la primera dama Verónica Alcocer, fichas cercanas al mandatario, reconocidos empresarios y la campaña presidencial.

SEMANA revela en exclusiva los apartes más escandalosos de la confesión de Nicolás Petro, por la cual un juez le concedió su libertad. El más delicado compromete directamente al presidente de la república y a la financiación de su campaña con dineros en efectivo que, según su hijo, entraron de manera irregular y no se reportaron.

En el aplicativo de Cuentas Claras, del Consejo Nacional Electoral (CNE), no aparecen reportadas las millonarias sumas que entregó Torres a la campaña de Petro, según el hijo del hoy mandatario.

Petro y Daes

Luego se detuvo en la salida de Pardo de la campaña y aseguró que esto generó una crisis con Daes. Según referenció, todo ese capítulo está en los ‘Petrovideos’, revelados por SEMANA. Nicolás afirmó que allí queda claro que lo encargan de hablar con el empresario “para que no esté molesto”. “Pero quien termina teniendo la relación directa entre Christian (Daes) y la campaña es Agmeth Escaf”, contó Nicolás.

Laura, ¿ficha de Euclides?

En el caso de Verónica Alcocer, Nicolás aportó información sensible. Señaló que un congresista costeño y un primo de la primera dama tienen un papel fundamental en los “intereses” de la esposa del presidente. “Quiero detenerme un poquito en el papel que hoy Agmeth Escaf, aparte de ser representante de la Cámara, está fungiendo, lo hace al lado del señor Mario Fernández Alcocer, primo de la señora Verónica Alcocer. Hoy, ellos dos son los encargados de materializar los intereses políticos que tenga la señora Verónica Alcocer dentro del Gobierno y en materia electoral. Tanto así que hoy Mario Fernández Alcocer es candidato a la Gobernación de Sucre y el candidato de Agmeth Escaf, el señor Varela, es el candidato en el departamento del Atlántico a la Gobernación. Además, son los encargados de ir a las entidades públicas a buscar beneficios propios y para la señora Verónica”.

El fiscal le preguntó: “¿Beneficios en qué sentido?”. Nicolás, sin dudar, dijo: “Beneficios burocráticos, contratación, etcétera”. El hijo del presidente fue más específico: “Estuve reunido con Mauricio Lizcano en el apartamento de Bogotá, donde asistieron el señor Mario Fernández Alcocer y el señor Agmeth Escaf, y ahí se habló directamente de burocracia y que ellos eran la representación de Verónica Alcocer”. Cuando le preguntaron si el presidente sabía de las andanzas de su esposa, Nicolás dijo: “Tengo entendido, por medios de comunicación, que sí. Tanto así que pidió a los ministros no atender más a Agmeth Escaf, ni al señor Mario Fernández Alcocer”.

El mea culpa de Nicolás

Nicolás Petro no solo salpicó a su papá, a su campaña, a la primera dama, a la gente más cercana del Gobierno y a empresarios. También hizo un mea culpa, frente a los fiscales, al lado de su abogado en ese momento, y mientras era grabado en una de las confesiones más importantes de los últimos tiempos en el país y que involucran a la cabeza del Estado. Los colombianos vieron al hijo del presidente denunciando a su propio padre.

El exdiputado también reconoció que recibió una suma millonaria (200 millones de pesos) de Gabriel Hilsaca para la primera vuelta presidencial. Así como aceptó que recibió otro botín de manos de Óscar Camacho, un empresario de Cúcuta. Cuando la Fiscalía le preguntó por Juan Manuel Sarmiento, contratista de Villavicencio, Nicolás simplemente aseguró que recibió 40 millones de pesos y usó una Chevrolet Tahoe. “A mí la camioneta me gustó”.

Nicolás tenía claro que esos aportes no eran gratuitos y para ello ya tenía un plan: que le dieran las direcciones del Sena y el ICBF en la costa caribe para poder pagar los favores. “Mis expectativas eran muy altas (...) Pero nunca se pudo concretar nada en particular”, afirmó.

El hijo del presidente dijo que su papá no tuvo conocimiento de la entrada de estos dineros en partícular que él recibió.

Esa mañana del 2 de agosto, Nicolás Petro se presentó con su entonces abogado David Teleki ante los fiscales para rendir su interrogatorio que le permitiría iniciar un proceso de colaboración con la justicia. Lo primero que le preguntaron fue si había asistido voluntariamente. Él respondió “sí”. También quedó la evidencia, en video, cuando respondió que no estaba bajo ninguna presión. Además, se vio tranquilo en la diligencia conocida por SEMANA. Allí nunca fue inducido a responder con preguntas capciosas. Su tono en la declaración fue pausado, al igual que el de los fiscales.

La justicia le tendió la mano a Nicolás Petro, en el peor momento de su vida, cuando estaba a punto de ir a la cárcel, tras ser capturado, y le dio la oportunidad de colaborar a cambio de beneficios. El primero fue dejarlo en libertad. No deja de ser extraño cuando dijo que sabía que la Fiscalía “no era de fiar”. La frase que más llamó la atención de su pronunciamiento fue: “Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”. La palabra “verdugo” la usó públicamente Gustavo Petro para aconsejar a su hijo detenido. Entonces, Nicolás le dijo a SEMANA: “No me voy a inmolar por mi papá”. Pero todo parece indicar que sí se está inmolando. Lo importante es que, en todo caso, alcanzó a contar la verdad; el país tiene derecho a conocerla y a que se haga justicia.