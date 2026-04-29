“Hay despachos que van a desaparecer”: revolcón en la Fiscalía tras estrategia para investigar a fiscales, jueces y operadores de la justicia

Una resolución que tiene la firma de la fiscal Luz Adriana Camargo tiene en ascuas a un extenso grupo de funcionarios de la Fiscalía que fueron incluidos en una nueva reestructuración del ente acusador, ahora con los fiscales delegados ante los tribunales de todo el país.

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Los fiscales delegados ante los tribunales son los responsables de adelantar investigaciones de carácter especial, asignaciones en ocasiones directas de la jefa del ente acusador, pero también de llevar los procesos por hechos de corrupción en la administración pública, incluida la propia Fiscalía.

La preocupación de los funcionarios surge tras una reunión con la directora contra la corrupción, Madeleyne Pérez, en la que advirtió que “algunos despachos iban a desaparecer”. La revelación puso con los pelos de punta a los fiscales que desconocen quiénes podrían resultar suprimidos con la resolución.

“Para eso es esta reunión, sé que van a surgir muchas preguntas, pero lo fundamental es que ustedes van a seguir en donde están, hay despachos que van a desaparecer… El tema de la asignación especial es muy importante para nosotros en los casos donde el despacho no desaparece, pues hay unos despachos que van a desaparecer; es importante la carga inactiva”, dijo la directora contra la corrupción.

Resolución de la Fiscalía para el traslado de fiscales delegados ante los tribunales. Foto: Suministrada (API)

Fuentes del ente acusador aseguraron que las investigaciones contra funcionarios de la justicia (fiscales, jueces y procuradores), que están en poder de los delegados ante el tribunal, serían la razón principal para esta movida al interior de la Fiscalía: que los fiscales delegados pasen a la Dirección Especializada contra la Corrupción, pues es allí donde adelantan investigaciones relacionadas.

“Como parte de las acciones emprendidas por la Fiscalía General de la Nación para organizar administrativamente la entidad con criterios de eficiencia y un equilibrio racional de los recursos humanos, técnicos, financieros y logísticos, 66 fiscalías delegadas ante tribunal adscritas a direcciones seccionales pasarán a hacer parte de la Dirección Especializada contra la Corrupción”, señaló la Fiscalía en un comunicado de prensa.

La resolución concentra su argumento justamente en las investigaciones que se adelantan tanto en las fiscalías delegadas ante el tribunal como en la dirección contra la corrupción, contra operadores de la justicia, incluidos jueces, fiscales y otros funcionarios con procesos activos, no solo relacionados con su actividad principal.

Los fiscales delegados pasan a la dirección contra la corrupción. Foto: CARLOS JULIO MARTÍNEZ-SEMANA

“Que las Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de las Direcciones Seccionales, en su mayoría, adelantan procesos por delitos relacionados con corrupción en la administración de justicia, investigaciones que son de conocimiento de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, específicamente, de la Dirección Especializada contra la Corrupción, de modo que dichos fiscales deben formar parte de esta última”, señaló la resolución de la Fiscalía.

Advierte la Fiscalía que el objetivo de la resolución 0-0110 del 27 de abril de 2026 es evitar la duplicidad de esfuerzos y desarrollar las actividades de los fiscales en las direcciones que corresponden, en este caso contra la corrupción, teniendo en cuenta la cantidad de expedientes que estaban en los despachos de los delegados ante los tribunales.