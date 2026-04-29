¿Seguirán abiertas las tiendas Lili Pink? Esto se sabe tras la redada de la Fiscalía

Durante los últimos días, múltiples ciudades de nuestro país han sido escenario de allanamientos y medidas cautelares realizadas por la Fiscalía General de la Nación en contra de la empresa Lili Pink. Estas acciones hacen parte de investigaciones relacionadas con posibles delitos económicos, lo que ha puesto bajo la lupa a la empresa.

Lili Pink se pronuncia tras capturas y allanamientos de la Fiscalía en sus tiendas en todo el país

Estos establecimientos fueron objeto de operativos por presunto contrabando y lavado de activos. Las autoridades intervinieron más de 400 locales en una investigación que busca esclarecer el origen de recursos y las operaciones comerciales de la compañía.

Esto ha preocupado a las miles de clientas que compran regularmente en estas tiendas; por eso, uno de los puntos más relevantes del caso es si pese a la intervención las tiendas continuarán operando.

Según información oficial de la Fiscalía, las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social mientras avanza el trámite, lo que implica que los puntos de venta seguirán abiertos bajo control judicial.

Extinción de dominio a los almacenes Lili Pink Foto: Fiscalía (API)

Es importante precisar que la empresa Fastmoda, dueña de Lili Pink, formará parte del proceso legal, pero las tiendas rosadas podrán seguir ejerciendo su labor comercial mientras se conoce si un juez decreta o no la extinción de dominio gracias a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esta también se encargará de sostener la operación de la página web de Lili Pink y de la tienda Yoi.

Asimismo, la compañía hizo un llamado a las entidades competentes para proteger la marca y garantizar la estabilidad laboral de sus trabajadores, en medio del desarrollo de las actuaciones judiciales. En ese sentido, también señaló que continuará informando a través de canales oficiales cualquier novedad relacionada con el caso.

Fiscalía publica videos inéditos de los allanamientos y capturas en las tiendas de Lili Pink en toda Colombia

La investigación, que lleva varios años en desarrollo, apunta a una presunta red de lavado de activos que habría movilizado grandes sumas de dinero mediante importaciones y comercialización de productos. Las autoridades han señalado que se detectaron prácticas como subfacturación de mercancía y uso de empresas fachada para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.

Para ser específicos, la Cámara de Comercio de Bogotá dio a conocer que entre 2020 y 2025, el patrimonio neto de Fast Moda S.A.S. aumentó 5.531 veces su tamaño, pasando de 10 millones de pesos a más de 55 mil millones de pesos en sus reportes.

La marca colombiana ya había expandido sus horizontes, abriendo tiendas en Venezuela y Argentina. Foto: Lili Pink

Frente a estos hechos, la empresa emitió un pronunciamiento en el que aseguró que está colaborando con las autoridades y que el proceso “está siendo gestionado de manera directa y responsable”, además de reiterar su compromiso con empleados, clientes y aliados.

El proceso, que se encuentra en etapa investigativa, mantiene abiertas varias líneas de análisis por parte de las autoridades. Entre ellas, el posible vínculo con redes de contrabando y la trazabilidad de los recursos utilizados en la expansión de la marca a nivel nacional.