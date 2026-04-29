Exministro Velasco denuncia que Fiscalía no ha investigado a Olmedo López por contratación de un billón de pesos en la UNGRD

Este miércoles 29 de abril a las 8:15 a. m., la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, arrancó el juicio en contra de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por la presunta participación que tuvieron en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
Pero, en medio de esa audiencia, el exministro del Interior Velasco cuestionó las pruebas que ha tenido la Fiscalía en su proceso y denunció que no existirían investigaciones sobre la contratación de un billón de pesos que habría ordenado ejecutar Olmedo López cuando estuvo al frente de la UNGRD.
Reaparecieron los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en la audiencia de acusación que adelanta a esta hora la Corte Suprema por el caso UNGRD. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/u4WKD7Bpem— Revista Semana (@RevistaSemana) April 29, 2026
“En un emisora de fuerte audiencia nacional, se escuchó sobre la contratación que hizo Olmedo López por cerca de un billón cien mil millones de pesos, en una serie de contratos directos, lo que llaman los ciudadanos ‘contratos a dedo’. Yo no veo investigaciones, no veo el interés de la Fiscalía ni de la propia Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para saber qué pasó con esos contratos", dijo.
El argumento de Velasco se dio después de que los representantes de la UNGRD, el Invías y la Contraloría fueran reconocidos como víctimas en el proceso contra los exministros del Gobierno Petro. El abogado Alejandro Carraza, defensa de Bonilla, se opuso a esas pretensiones de las entidades.
El abogado Alejandro Carranza, defensa de Ricardo Bonilla, se opuso a que la UNGRD sea declarada víctima en el proceso contra el exministro de Hacienda. "Están sencillamente obrando bajo la teoría de sus propios actos", dijo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/PlIqzZLDvn— Revista Semana (@RevistaSemana) April 29, 2026
El exministro del Interior también contó que estuvo a cargo de la UNGRD por un mes, cuando la mayor emergencia la provocaba las inundaciones en La Mojana, pero para esa época hizo un estudio de mercado en el que le dijeron que “eso constaba entre 40 y 45 mil millones de pesos”, pero cuando le entregó la entidad a Olmedo López “me enteré que esa obra habría sido contratada por 139 mil millones de pesos con una empresa en Santander”.
Hay que recordar que Sneyder Pinilla, el exsubdirector de la Unidad, ha tenido fuertes nexos con esa región del país, de hecho, a mediados de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le suspendió un giro que habría ordenado por 180.000 millones de pesos para el municipio de Girón, en Santander.
En medio del juicio en su contra, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, denunció que la Fiscalía lo está acusando por contratos de la UNGRD que "no se llegaron a perfeccionar" y del Invías que "en su gran mayoría los adjudicó otro Gobierno". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/KX9OcLqpvb— Revista Semana (@RevistaSemana) April 29, 2026
El exministro Velasco fue enfático en señalarle a la Fiscalía la imputación en su contra se está haciendo con contratos de la UNGRD que “no se llegaron a perfeccionar” y del Invías que “en su gran mayoría los adjudicó otro gobierno”.
¿Qué dijo Bonilla?
El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también asistió a la audiencia que programó este miércoles la Corte Suprema de Justicia para arrancar la acusación contra los dos exfuncionarios clave del Gobierno Petro. Bonilla estuvo acompañado de su abogado Alejandro Carranza.
Después de que el Invías, la UNGRD y la Contraloría pidieron ser declaradas víctimas en este caso, el exministro Bonilla aclaró: “Yo no soy, como ministro de Hacienda, ordenador del gasto de ninguna entidad diferente al mismo Ministerio de Hacienda”.
“Yo no soy ordenador del gasto ni en Invías ni en la UNGRD”, dijo el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla al cuestionar que esas entidades pidan ser declaradas víctimas en su proceso. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/pBrNBgjPkC— Revista Semana (@RevistaSemana) April 29, 2026