Exministro Velasco denuncia que Fiscalía no ha investigado a Olmedo López por contratación de un billón de pesos en la UNGRD

Este miércoles 29 de abril a las 8:15 a. m., la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, arrancó el juicio en contra de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por la presunta participación que tuvieron en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Pero, en medio de esa audiencia, el exministro del Interior Velasco cuestionó las pruebas que ha tenido la Fiscalía en su proceso y denunció que no existirían investigaciones sobre la contratación de un billón de pesos que habría ordenado ejecutar Olmedo López cuando estuvo al frente de la UNGRD.

“En un emisora de fuerte audiencia nacional, se escuchó sobre la contratación que hizo Olmedo López por cerca de un billón cien mil millones de pesos, en una serie de contratos directos, lo que llaman los ciudadanos ‘contratos a dedo’. Yo no veo investigaciones, no veo el interés de la Fiscalía ni de la propia Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para saber qué pasó con esos contratos", dijo.

El argumento de Velasco se dio después de que los representantes de la UNGRD, el Invías y la Contraloría fueran reconocidos como víctimas en el proceso contra los exministros del Gobierno Petro. El abogado Alejandro Carraza, defensa de Bonilla, se opuso a esas pretensiones de las entidades.

El exministro del Interior también contó que estuvo a cargo de la UNGRD por un mes, cuando la mayor emergencia la provocaba las inundaciones en La Mojana, pero para esa época hizo un estudio de mercado en el que le dijeron que “eso constaba entre 40 y 45 mil millones de pesos”, pero cuando le entregó la entidad a Olmedo López “me enteré que esa obra habría sido contratada por 139 mil millones de pesos con una empresa en Santander”.

Hay que recordar que Sneyder Pinilla, el exsubdirector de la Unidad, ha tenido fuertes nexos con esa región del país, de hecho, a mediados de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le suspendió un giro que habría ordenado por 180.000 millones de pesos para el municipio de Girón, en Santander.

El exministro Velasco fue enfático en señalarle a la Fiscalía la imputación en su contra se está haciendo con contratos de la UNGRD que “no se llegaron a perfeccionar” y del Invías que “en su gran mayoría los adjudicó otro gobierno”.

¿Qué dijo Bonilla?

El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también asistió a la audiencia que programó este miércoles la Corte Suprema de Justicia para arrancar la acusación contra los dos exfuncionarios clave del Gobierno Petro. Bonilla estuvo acompañado de su abogado Alejandro Carranza.

Después de que el Invías, la UNGRD y la Contraloría pidieron ser declaradas víctimas en este caso, el exministro Bonilla aclaró: “Yo no soy, como ministro de Hacienda, ordenador del gasto de ninguna entidad diferente al mismo Ministerio de Hacienda”.