Corte Suprema ratifica condena de siete años de prisión contra el general (r) Rodolfo Palomino. “Se aprovechó de su cargo”

En fallo de segunda instancia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de siete años de prisión en contra del exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino.

Corte Suprema ratificó la condena de siete años de prisión contra el general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias. https://t.co/B84EVJmtMZ pic.twitter.com/AAof8FxHGa — Revista Semana (@RevistaSemana) April 28, 2026

En la lectura del fallo, el magistrado ponente advirtió que el general Palomino incurrió en “inaceptable desviación de su poder” al intentar que una fiscal desviara una investigación que adelantaba por despojo de tierras.

“Solicitar directamente en la vivienda de una fiscal que una investigación se dejara quieta, lejos de catalogarse como una conducta inherente a los deberes oficiales que le asistían al general en retiro, se instituyó en un abuso del poder del que, para entonces, estaba investido”, advierte el fallo leído este martes 28 de abril.

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La Corte Suprema le dio plena validez a la grabación que hizo la fiscal Sonia Lucero Velásquez en el momento en el que recibió la sorpresiva visita del general Palomino en su departamento, en compañía del mayor Jorge Enrique Rodríguez,

En la grabación se escucha cuando el oficial le manifiesta que revise la investigación para que tomara una decisión favorable en el caso del empresario y exdirectivo del Fondo Ganadero de Córdoba, Luis Gonzalo Gallo.

Para la Sala de Casación Penal no hay dudas de que el general Palomino utilizó de manera indebida su cargo como director de la Policía Nacional para intentar manipular a la fiscal.

El exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino fue condenado a siete años de prisión. Foto: COLPRENSA

La visita sin avisar a la residencia de la delegada del ente investigador tenía, como único fin, obstaculizar el curso de la investigación y la materialización de la orden de captura librada contra Gallo Restrepo por el despojo de tierras en el Urabá antioqueño.

“El despliegue indebido de influencia por parte del general no tuvo por objeto incidir en un asunto trivial”, señaló el fallo. “Contrariamente, aquel se valió de sus facultades institucionales no solo para conocer de las incidencias, sino para permear con su influjo una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, por hechos relacionados con el sistemático despojo de tierras en perjuicio de campesinos del Urabá Antioqueño a finales de la década de los 90, propiciado por miembros del Fondo Ganadero de Córdoba, en connivencia con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.

“Rodolfo Bautista Palomino era, para el momento de los hechos, el máximo representante de una institución concebida para garantizar la integridad y la convivencia pacífica de los habitantes del territorio nacional. De manera que, más allá de la ingente estructura, personal y recursos institucionales bajo su control, el general en retiro era destinatario de expectativas de probidad y transparencia por parte de la comunidad”, reseñó.

El alto tribunal indicó que el oficial en retiro incurrió en una inaceptable desviación de poder agravada por la investidura que ostentaba.

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En el fallo, se estableció el pago de una multa de 174 millones de pesos y la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 9 años. Igualmente, le negó la prisión domiciliaria.

El exdirector de la Policía Nacional se entregó el pasado 24 de noviembre ante las autoridades. En la actualidad, se encuentra recluido en una guarnición en el noroccidente de Bogotá.

Esta es la sentencia completa