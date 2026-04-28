Corrupción en la UNGRD: fijan fecha y hora para audiencia clave contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Esta semana será clave para el proceso que se adelanta contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, procesados por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El miércoles 29 de abril, la Fiscalía General presentará ante la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación en contra de los exministros por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos a funcionarios); e interés indebido en la celebración de contratos.

En el documento, que fue revelado en exclusiva por SEMANA, el ente investigador señala que en el segundo semestre del año 2023, los dos ministros fueron piezas clave en el entramado de corrupción que buscó desviar contratos para comprar la conciencia de los congresistas que hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

“Un pacto criminal”: El contundente escrito de acusación contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el caso UNGRD

Esto con el fin que convocaran sesiones y votaran de manera exprés proyectos y reformas en los cuales el Gobierno Petro tenía un especial interés.

El 30 de abril, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá definirá el recurso de apelación en contra de la medida de aseguramiento carcelaria que se emitió el 18 de diciembre de 2025 en contra de los dos exministros.

⚖️ Por solicitud de aplazamiento presentada por la defensa, la audiencia fue reprogramada para el 30 de abril a las 9:00 a.m. pic.twitter.com/lyLRs1QNID — Tribunal Superior de Bogotá (@TSB_Bogota) April 28, 2026

En esta decisión tiene un especial interés el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien se encuentra privado de su libertad en la Escuela de Carabineros en Cali.

La defensa del exjefe de la cartera política reclamó que el Tribunal había emitido una decisión contraria a la solicitud de la Fiscalía General, citando que la fiscal delegada había pedido una detención domiciliaria mientras avanzaba el proceso judicial.

En el caso del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quedó en libertad por vencimiento de términos el pasado 7 de abril. Esto luego de que se determinara que se había superado el plazo para la radicación del escrito de acusación.

Los dos exministros han cuestionado el hecho que la Fiscalía General le haya dado plena credibilidad a las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López; y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla.

En este sentido, han señalado que los dos testigos, que hoy gozan de un principio de oportunidad, han incurrido en contradicciones y falsedades.