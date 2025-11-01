A Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, lo deja mal parado la declaración de María Alejandra Benavides, exasesora del MinHacienda, en la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Pese a que el exjefe de la cartera política ha negado una y otra vez haber participado en el desvío de contratos para favorecer a congresistas, la exasesora señaló que, para finales de 2023, el ministro del Interior no solamente estaba enterado de todo lo que ocurría, sino que preguntaba constantemente cómo se podía acelerar la entrega de los llamados cupos indicativos.

“En esa reunión, el ministro Bonilla le comentó al ministro Velasco que acababa de realizarse una sesión de la Comisión Interparlamentaria, en la cual se había votado un solo crédito. El ministro Bonilla le dijo al ministro Velasco que los créditos de la nación no iban a salir si no se hablaba con los miembros de la Interparlamentaria”, recordó María Alejandra Benavides, mientras escribía en una hoja de papel una especie de línea de tiempo.

Al ser el jefe de la cartera política, se le encomendó la urgente misión de reunirse con los congresistas y destrabar todo. “El ministro Bonilla le indicó al ministro Velasco que debía conversar con los miembros de la Comisión Interparlamentaria para informarles que, de alguna forma, sí se estaban gestionando sus proyectos al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, enfatizó la exasesora convertida en testigo estrella.

María Alejandra Benavides, Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco

“El ministro Velasco dijo que sí, que él iba a hablar con los miembros de la Interparlamentaria”, añadió Benavides. Todo ocurrió a comienzos del mes de diciembre de 2023, cuando el tiempo se agotaba y los créditos de la nación estaban en grave riesgo.

“Cuando el ministro Bonilla le manifestó al ministro Velasco que los créditos no iban a salir, lo hizo con un tono de urgencia, recalcando que eran importantes y necesarios”, agregó Benavides.

El proyecto para Chagüi

En otra de las sesiones, que se extendieron por más de diez días ante el magistrado Misael Rodríguez, recordó que, en una reunión en el Ministerio del Interior, Velasco preguntaba continuamente “por la situación” de los proyectos y recursos que se debían mover, mostrando especial interés en el caso del senador Julio Elías Chagüi Flórez, del Partido de la U.

Tal afirmación tiene sentido, pues Chagüi pertenecía a la Comisión Primera, de asuntos legislativos, y tenía trato directo con Velasco. Además, según ha contado Olmedo López, a través de este congresista se canalizaba la compra del apoyo de dicha comisión.

“El 5 de diciembre me llamó el ministro Velasco. Recuerdo que yo iba saliendo de almorzar, iba caminando por La Candelaria hacia el Ministerio de Hacienda y recibí la llamada del ministro Velasco. Él me dijo que qué había pasado con el tema de Chagüi. Para él, eso era una prioridad”, aseveró la exasesora, quien recordó con precisión ese momento.

“Quiero que usted y la sala tengan de presente que el senador Julio Chagüi, por instrucción del ministro Velasco y autorización del ministro Ricardo Bonilla, el 18 de septiembre de 2023, se dio las autorizaciones (sic). Esa misma semana el senador me entregó los tres proyectos que iban a ir por el Invías”, enfatizó Benavides.

María Alejandra Benavides

La exasesora del Ministerio de Hacienda reseñó las reuniones especiales sostenidas por el ministro Velasco con Olmedo López, exdirector de la UNGRD y uno de los principales protagonistas en este escándalo de corrupción. Siguiendo las instrucciones del ministro de Hacienda, se convocó a una reunión entre Velasco y Olmedo López.