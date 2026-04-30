Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueron acusados formalmente por el caso UNGRD: “Encabezaron la organización delincuencial”

Después de dos extensas sesiones, los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, fueron formalmente acusados ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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En las diligencias judiciales, los dos exministros de Estado pidieron la palabra para poner de presente lo que consideran vacíos y contradicciones en el escrito de acusación radicado por parte de la Fiscalía General, señalando que no existe claridad sobre los hechos materia de investigación.

Primero que todo, el exministro Luis Fernando Velasco aseveró que la Fiscalía General ha desviado las líneas de investigación en este caso, enfocándose en tres contratos de obra que nunca se ejecutaron.

Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, cuestionó la acusación de la Fiscalía General de la Nación en su contra dentro el expediente de corrupción en la UNGRD. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/0aTNqOywSx — Revista Semana (@RevistaSemana) April 30, 2026

“¿Por qué donde hay plata la Fiscalía no quiere meterse? Ah, pero eso sí, buscan tres proyectos que nunca se concretaron y ese ha sido el gran caballito de batalla. Que quede claro, eso debo reconocer que en este proceso ha sido evidente, ni a (Ricardo) Bonilla ni a Velasco los están investigando por apropiarse de un solo peso. Acá, las acusaciones son distintas, falsas, pero distintas“, señaló Velasco quien se encuentra privado de su libertad por cuenta de ese caso.

Mientras que Ricardo Bonilla, quien recordemos está en libertad desde el pasado 6 de abril, señaló que tras pedir las respectivas aclaraciones, la Fiscalía General cambió considerablemente los hechos mencionados durante la imputación de cargos celebrada hace cuatro meses.

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Bonilla aseguró que no entiende por qué lo quieren vincular con las irregularidades en la contratación en el Instituto Nacional de Vías (Invías) cuando los casos citados “son de gobiernos anteriores”.

“Me gusta mucho que hoy la Fiscalía hubiera reconocido que ni el ministro Velasco ni yo saqueamos la UNGRD. Eso es algo de Olmedo López (exdirector de la UNGRD), Sneyder Pinilla (exsubdirector de la Unidad), y su cuadrilla, que son unos delincuentes confesos”, expresó el exministro.

"Me pusieron de chivo expiatorio": exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, asegura que la Fiscalía cambió los hechos materia de investigación. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/SHkejyQi3O — Revista Semana (@RevistaSemana) April 30, 2026

La Fiscalía General acusó a los exministros por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, e interés indebido en la celebración de contratos.

En la presentación del documento se resaltó que entre mayo de 2023 y febrero de 2024, los dos entonces ministros “se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar mayorías parlamentarias”.

“Lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal; impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinaron reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del Invías y de la UNGRD, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”, indicó la Fiscalía en su acusación.