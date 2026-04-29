Corte Suprema reconoce como presuntas víctimas a Invías, la UNGRD y la Contraloría en el caso contra Bonilla y Velasco

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia reconoció como víctimas al Invías, a la UNGRD y a la Contraloría en el escándalo de corrupción que tiene en etapa de acusación a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco.

En medio de la diligencia, el magistrado Jorge Emilio Caldas, ponente del caso, aseguró que “la presente decisión queda notificada en estrados, y contra ella proceden los recursos ordinarios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley 96 de 2004. Notifíquese y cúmplase”.

Así fue como la justicia reconoció como presuntas víctimas al Instituto Nacional de Vías, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y a la Contraloría General en el proceso contra dos de las piezas claves del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Con esta figura, el sistema judicial reconoció preliminarmente que las entidades implicadas habrían sufrido un daño real y concreto como consecuencia de las conductas que supuestamente cometieron los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

Los altos exfuncionarios del Gobierno Petro han sido señalados de presuntamente utilizar millonarios contratos de la UNGR, a cambio de comprar la conciencia de congresistas a favor de los proyectos del Ejecutivo.

Por este mismo caso también están en etapa de juicio los congresistas Liliana Bittar, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Karen Manrique y Wadith Manzur; los dos últimos están en la cárcel por este proceso.

El abogado Alejandro Carranza, representante de Bonilla, y la defensa de Velasco se opusieron a las pretensiones del Invías, la UNGRD y la Contraloría para que fueran reconocidos como víctimas en este caso. Pero la Sala de Primera Instancia consideró que hay argumentos suficientes para darles esa figura en esta etapa procesal.

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No hay que olvidar que María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla en MinHacienda, le entregó a la justicia una tabla sobre los contratos que se habrían intentado direccionar en el Invías con los nombres de “congresistas interesados” en negocios jurídicos de esa entidad. Por eso, el Instituto de Vías también entró en este proceso.

Los exministros Velasco y Bonilla son procesados por la justicia en medio de la revisión que adelanta la misma Corte Suprema sobre una recusación que presentó la congresista Karen Manrique a la magistrada Cristina Lombana. Esa movida no ha permitido dejar en firme la decisión de llevar a juicio a los seis congresistas que hicieron parte de la Comisión de Crédito Público.