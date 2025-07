Exclusivo: SEMANA revela la colaboración de María Alejandra Benavides y Olmedo López. Tiemblan más de 40 congresistas y exministros de Petro

El exministro del Interior Luis Fernando Velasco no solo habría expuesto en un “cónclave” la forma cómo se estaba comprando a los congresistas. También es señalado de hacer acuerdos oscuros con el senador Julio Elías Chagüi. | Foto: Presidencia

“Él me usó, él me usó, por el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar; él solo necesitaba sacar esto”, advertía en un audio revelado por SEMANA, en noviembre del año pasado, cuando Benavides tocó las puertas de la Fiscalía para iniciar la colaboración que se consolida con este documento y con la promesa de ratificar, esta vez ante los tribunales, la presunta responsabilidad de sus exjefes, Ricardo Bonilla, de quien lo sucedió como ministro de Hacienda, Diego Guevara, y la lista de congresistas que ya están siendo investigados en la Corte Suprema de Justicia. Ya Benavides firmó acuerdo de colaboración.