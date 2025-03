Jaime Ramírez Cobo: el otro exfuncionario del Gobierno Petro que salió para España en medio del escándalo de la UNGRD

“La conocí (a Sarabia) en mi trabajo legislativo, cuando estuve en el Congreso, y también por su esposo en ese momento (…) Ellos me dijeron: ‘Hay una propuesta para que nos acompañes en el despacho’. Y, bueno, yo dije de una que sí”, recordó el asesor presidencial.

La respuesta de Ramírez Cobo, buscando salirse del lío, fue: “No, la verdad, no recuerdo”. Lo mismo respondió a la pregunta por su asistencia a una cita el 27 de noviembre, cuando Olmedo López afirmó que se llevó a cabo el primer “cónclave” en el que se impartieron las órdenes corruptas. Aunque el magistrado tenía clara su asistencia, Ramírez Cobo señaló: “No, no recuerdo, no recuerdo ni la reunión”.