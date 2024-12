Jaime Ramírez Cobo, enlace entre la Presidencia y el Congreso, fungió, según sus propias palabras, como “el puente” entre el Ministerio de Hacienda y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en una reunión que tuvo como finalidad desenredar tres contratos, por 92.000 millones de pesos, que supuestamente iban a ser entregados a congresistas de la Comisión de Crédito Público a fin de comprar sus conciencias y lograr la aprobación de los empréstitos para la nación. SEMANA accedió en exclusiva a la declaración que él rindió ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Allí quedó en evidencia una ‘operación silencio’ para tratar de tapar todo.

En diciembre de 2023, como lo han revelado varios testigos, Ricardo Bonilla, el ahora exministro de Hacienda, buscó de manera afanosa un encuentro con la cúpula de la UNGRD. Y el enlace fue pieza clave para que se concretara. Sin embargo, el 2 de octubre, sobre las 2:30 de la tarde, Ramírez Cobo jugó a no saber nada en su declaración en la Corte. Solo explicó que llegó al Gobierno Petro de la mano de la todopoderosa Laura Sarabia y de su expareja Andrés Parra.

“La conocí (a Sarabia) en mi trabajo legislativo, cuando estuve en el Congreso, y también por su esposo en ese momento (...) ellos me dijeron: ‘Hay una propuesta para que nos acompañes en el despacho’. Y, bueno, yo dije de una que sí”. El enlace incluso contó que fue padrino del matrimonio de Sarabia y Parra.

Jaime Ramírez Cobo. | Foto: Suministrada a Semana API

En su trabajo como asesor, Ramírez Cobo, según su versión, fue contactado por María Alejandra Benavides, exasistente de Bonilla, con el fin de lograr una reunión con las directivas de la UNGRD, principalmente con Olmedo López y Sneyder Pinilla. “Me la encuentro y me dice: ‘Oye, tengo un problema, no encuentro a nadie de la UNGRD, no sé cómo contactarme con ellos. Los llamamos y no hay forma de encontrarlos’”, recordó el enlace en la diligencia judicial.

Ramírez Cobo buscó los contactos hasta toparse con una mujer a la que identificó como Carolina Martínez, quien era la secretaria de Olmedo López. En chats, que forman parte fundamental de la investigación, quedó registrada la conversación que tenía como objetivo convocar “mesas técnicas” con la presencia del ministro y la cúpula de la UNGRD. En realidad, se trataría de encuentros para dar la orden de entregar los contratos. Su gestión fue permanente e insistente.

En la diligencia, el asesor incluso se refirió a la ya conocida tabla (ver imagen) con la asignación de los contratos para los congresistas de la Comisión de Crédito Público y afirmó: “Entonces, ella (Benavides) me dice: ‘Te voy a enviar en físico’.

Ramírez Cobo descargó su responsabilidad en María Alejandra Benavides, la exasistente de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, pero los chats y las reuniones lo contradicen. | Foto: CéSAR FLECHAS

Ella no me los envió, sino con una persona (...), pero me los entrega en físico, un papel en donde había tres proyectos. Yo lo abro y le digo a Carolina: ‘Mira, esto es lo que necesitamos, necesitamos unas mesas técnicas con estas personas lo más pronto posible’”. Otra vez, teniendo la información en sus manos, Ramírez Cobo se desentiende: “Yo no le pregunté para qué era, no sabía qué fungía ese cuadro (sic), no conocía mucha información de esto”.

Ramírez Cobo siguió explicando su gestión y contó: “Me envía (en referencia a Carolina Martínez) el contacto del subdirector, creo que era Sneyder Pinilla (...). Le hablo, me identifico como asesor del despacho de la Presidencia (...). No me contesta muy rápido y yo le digo que hay una urgencia por parte del Ministerio de Hacienda; se quieren reunir con usted o con alguien de la Unidad”.

Para ese momento, aseguró, no tenía información sobre los temas que se iban a discutir en esa reunión, lo único que sabía era que existía urgencia para concretar dicho encuentro. Sin embargo, el magistrado Misael Rodríguez le mencionó los chats en los que dijo: “Se nos van a caer los créditos de la nación, por eso la urgencia”. El enlace entre la Presidencia y el Congreso, tratando de sacudirse del lío que se ha armado con el saqueo a la UNGRD, indicó que buscó los contactos y la forma de realizar las reuniones por “colegaje” con María Alejandra Benavides.

La memoria de Ramírez Cobo volvió a presentar fallas cuando el magistrado Rodríguez le recordó, con documento en mano, sus constantes visitas al Ministerio de Hacienda, en especial el 17 de octubre de 2023.

Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exministros de Hacienda y del Interior, respectivamente, han sido salpicados en el escándalo por el saqueo a la UNGRD. | Foto: guillermo torres-semana / Presidencia

“Acude usted nuevamente al despacho del ministro de Hacienda, en esta ocasión, en una franja entre las 7:00 a. m. y las 12:30 p. m. Acudieron diferentes personas a esa misma dependencia, usted habría ingresado sobre las 10:00 a. m. Entre otras personas que concurrieron al despacho del ministro, están Luis Fernando Velasco y algunos asesores del Ministerio del Interior, y asesores de los congresistas Julián Peinado Ramírez y Karen Manrique Olarte, así como los congresistas Wadith Manzur, Jhon Fredy Núñez Ramos, Karen Manrique Olarte, Imelda Daza Cortés, Juan Diego Muñoz y Liliana Bitar Castillo. ¿Usted recuerda cuál fue el propósito de su visita ese día?”.

La respuesta de Ramírez Cobo, buscando salirse del lío, fue: “No, la verdad, no recuerdo”. Lo mismo respondió a la pregunta por su asistencia a una cita el 27 de noviembre, cuando Olmedo López afirmó que se llevó a cabo el primer “cónclave” en el que se impartieron las órdenes corruptas. Aunque el magistrado tenía clara su asistencia, Ramírez Cobo señaló: “No, no recuerdo, no recuerdo ni la reunión”.