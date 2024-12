Cruce de versiones de Olmedo López y María Alejandra Benavides evidencian que Velasco, al parecer, pedía contratos para el senador Julio Chagui

Fernando Henao, asesor de Velasco y abonado telefónico: 30059280**, le escribe a Olmedo López, enviándole el teléfono del senador Chagüi y hasta le pasa una lista de congresistas del Pacto Histórico que no han votado en favor del gobierno para no favorecerlos con contratos. | Foto: Fiscalía

“Chagüi dice: ‘Hay 15 por Invías y 15 por la Unidad de Gestión del Riesgo’. Yo le digo: ‘Senador, yo no tengo ni idea de la Unidad de Gestión del Riesgo’. Y es verdad. Yo para septiembre no tenía ni idea de la Unidad de Gestión del Riesgo, nadie me había hablado de eso. A mí sólo me habían hablado del Invías”, se escucha en los audios.