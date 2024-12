Senador Julio Chagüi, de La U, habría recibido 30 proyectos del Gobierno Petro para garantizar “gobernabilidad” en Comisión Primera del Senado: “Velasco nos dijo”

“Yo le digo: ‘Senador, yo no tengo ni idea de la Unidad de Gestión del Riesgo’. Y es verdad. Yo para septiembre no tenía ni idea de la Unidad de Gestión del Riesgo, nadie me había hablado de eso. A mí sólo me habían hablado del Invías. Andrea sólo me había hablado de los cupos indicativos que se daban por Invías”, manifestó en la grabación.

Bonilla y los “cupos” a los presidentes de las comisiones económicas

“Él me dijo eso. Me dijo que se asignaron los cupos, (inaudible) los cupos, pero tenemos un problema en este momento. (Inaudible). No tiene. No los está moviendo porque hubo un cambio y la nueva directora (en referencia a la directora del Invías en ese momento) no quiere. (Inaudible). Él me decía sí, pero la directora no quiere ceder”, se escucha en el audio.