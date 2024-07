Estas son las pruebas que enredan al exministro Luis Fernando Velasco con el escándalo de compra de congresistas. Hay chats y un nombre clave, el senador Julio Elías Chagüi Flórez

En junio, en una sesión de interrogatorio de Olmedo López, ante la fiscal María Cristina Patiño, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) involucró al entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, con el escándalo de corrupción en esa entidad. Fuentes en el búnker de la Fiscalía le entregaron a SEMANA las comprometedoras declaraciones de López y las pruebas que entregó para sustentar sus señalamientos.

López aseguró que el 27 de noviembre de 2023, en una de las reuniones del ‘cónclave’, Velasco le explicó en qué consistía la estrategia de “ayudar” en el territorio a los congresistas ya cooptados: “Él (Velasco) negociaba contratos a cambio de votos”. López fue más explícito: “Allí nos expone (Velasco) el método que viene usando (...) Da un ejemplo de una de sus negociaciones en camino con el Congreso de la República para lograr sacar adelante lo que estaba negociando de la reforma a la salud en las comisiones, y el ejemplo que da, más bien lo que nos dice, es que él había, ante las solicitudes de los congresistas que ascendían a ochenta mil millones de pesos ($80.000.000.000) en contratos, su oferta partía, debía partir de treinta y cinco mil millones de pesos ($35.000.000.000) en contratos para lograr las mayorías y pasarlas, pero que de allí salía a seguir concertando, negociando con ellos y que estuviéramos atentos si lograba el acuerdo. Eso es lo que nos transmite directamente”.

En el interrogatorio, López habló de la reunión ese 27 de noviembre en las oficinas del Dapre, en presencia del entonces director de esa entidad, Carlos González. Según López, Velasco decía que “los recursos se entregaban en esa necesidad de entregar dádivas, contratos a congresistas, a cambio de que votaran las leyes o que los temas relacionados con el Gobierno los apoyaran para lograr las mayorías”.

Según Olmedo López, Luis Fernando Velasco decía que los recursos se entregaban a congresistas para que votaran las leyes. | Foto: guillermo torres-semana

López relató ante la fiscal del caso varios episodios en los que involucra a Velasco. Uno de ellos está relacionado con el senador Julio Elías Chagüi Flórez, del Partido de la U. López aseguró que, el 4 de diciembre de 2023, Velasco, al terminar una reunión del ‘cónclave’, le dio la orden de cumplir un acuerdo que él hizo con un grupo de congresistas liderado por Chagüi. Velasco había acudido de urgencia a la UNGRD porque días antes se había frustrado la entrega de unos contratos para los congresistas a través del Invías, por casi 30.000 millones de pesos. Según López, Velasco quedó de hacerle llegar el número del teléfono celular de Chagüi. Y así ocurrió. Ese mismo 4 de diciembre, Fernando Henao, asesor del ministro Velasco, le compartió a López el contacto de Chagüi, por WhatsApp, a las 10:24 a. m.

López le dijo a la Fiscalía que hizo la tarea y reveló que, dos días después, el 6 de diciembre de 2023, se reunió con Chagüi en el Café Vienés, cerca al hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, tal como, según él, se lo había ordenado el ministro Velasco. La reunión duró cerca de una hora y media, entre las 12:00 y la 1:30 p. m. En dicho encuentro quedó claro cuál fue la negociación entre el ministro y Chagüi, a qué congresistas y de qué comisión les corresponderían los contratos, los municipios donde se ejecutarían, los montos aproximados y los radicados con los que ya estaban identificados los proyectos.

López le entregó a la Fiscalía registros de georreferenciación del lugar de la reunión y fotografías internas del sitio exacto donde se dio el encuentro con el senador Chagüi. Además, López contó que Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la UNGRD, asistió a la reunión y se sentó a varios metros de la mesa a la espera de que todo fuera concretado. Por ello, al terminar la conversación entre López y Chagüi, Pinilla se acercó. Allí, López le dijo: “A partir de este momento sigan ustedes, esta es una orden del doctor Luis Fernando Velasco”. Y les indicó que esto era para “cumplirles” el acuerdo a los congresistas comprados de la Comisión Primera del Senado y que tenían a Chagüi como vocero. En esa reunión, este último quedó de enviarle a Pinilla el nombre del contacto en Sahagún (Córdoba), donde se desarrollarían los proyectos por 28.141 millones de pesos.

Luis Fernando Velasco, chats | Foto: Suministrado a Semana

López reveló que, en una comunicación entre Pinilla y Chagüi, él se enteró de que el ministro Velasco había hecho la gestión ante el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para que este contrato se ejecutara a través de la UNGRD.

El exdirector de la UNGRD le dijo a la fiscal Patiño que Chagüi cumplió y le envió el contacto a Pinilla para poner en marcha el proyecto en Sahagún. Se trató, justamente, del secretario de Planeación de ese municipio, Jorge González. En febrero, Pinilla le reportó a López que “ya había enviado una visita técnica al municipio” y que ya tenían “el primer proyecto dirigido que se iba a realizar” en obras de mitigación.

Otro de los episodios narrados por López que involucra a Velasco tiene que ver con una lista de congresistas ‘rebeldes’ del Pacto Histórico que le llegó al exdirector de la UNGRD a través de WhatsApp y que le envió Henao, el asistente del entonces ministro del Interior. Ese hecho ocurrió el 27 de noviembre de 2023. López le entregó a la Fiscalía el pantallazo del chat en el cual Henao le dijo, a las 6:32 p. m.: “Dr. Olmedo, buenas noches. Estos son los amigos del PH que no votaron en la última ocasión. Carmen Ramírez Boscán, Erick Velasco, Heráclito Landínez, Andrés Cancimance, Alberto Tejada, María del Mar (Pizarro), con excusa médica, Gabriel Parrado, Dorina Hernández e Ingrid Aguirre”.

Luis Fernando Velasco, chat 4 | Foto: SEMANA

Luis Fernando Velasco chat 1 | Foto: Semana

López indicó en su interrogatorio qué significa ese chat del asesor de Velasco sobre los congresistas del Pacto Histórico. “Había que cerrarles las puertas en la UNGRD. Si piden una cita no hay cita (...) No atenderlos hasta que venga una orden del MinInterior (...) La orden era para ese listado (...) No estaban votando”. En este punto de la diligencia, cuando la fiscal indagó una y otra vez, López puso un doloroso ejemplo. Habló de lo ocurrido con el senador Paulino Riascos, del Pacto Histórico, quien había tramitado “de manera sincera y honesta”, sin ofrecer nada a cambio, un requerimiento para una escuela en su tierra, en el Cauca, en las comunidades afro. La institución estaba en serio peligro de ser arrastrada por una avalancha. “El río se estaba comiendo el talud y la escuela corría riesgo de que se la llevara”, dijo López. Pero como el senador Riascos no estaba votando de acuerdo con todos los intereses del Gobierno, fue castigado, al igual que los niños de la escuela. A López le llegó entonces una orden del Gobierno Petro y la emergencia “no se tramitó”. Había que “excluir al senador Paulino Riascos”. Lo que sí tuvo trámite, dijo López, fue “acatar las órdenes de acuerdo con los acuerdos” entre el ministro Velasco y los congresistas a cambio de votos para aprobar los proyectos del Gobierno.

López le dio un dato revelador a la fiscal Patiño. Le aseguró que el 27 de noviembre de 2023, cuando Velasco expuso en la reunión que su estrategia era la compra de congresistas a cambio de contratos, él lo interpeló y le dijo: “¿Por qué no lo hace a cambio de puestos? (...) Cómprelos con puestos”. Y le indicó que había una “sábana” de cargos en todo el país que aún estaban en manos de la oposición, y que se podía disponer de ellos. Según López, Velasco decidió seguir con su estrategia de negociar votos por contratos con los congresistas.

Durante la diligencia, el exdirector de la UNGRD se preocupó por demostrarle a la Fiscalía que su relación con Velasco era continua y fluida, y que el entonces ministro del Interior le daba órdenes. Por eso, aportó un chat del 2 de junio de 2023 en el que el propio Velasco le escribió a las 4:59 a. m.: “Hola, director, si visitas Arauca es importante que, además de la representante de las curules de paz (Karen Manrique), invites a Rozo (en referencia a Germán Rozo), representante liberal que es clave en la Comisión Séptima y nos está ayudando”. Velasco le adjuntó el teléfono del congresista. López le contestó, a las 5:20 a. m.: “Buenos días, Luis Fernando. Vale”. Manrique está salpicada en el escándalo de la UNGRD y uno de los contratos en cuestión es justo el asignado a Saravena en Arauca.

Olmedo López y Sneyder Pinilla están a la espera de que les cumplan con el principio de oportunidad y no les vayan a hacer ‘conejo’. | Foto: UNGRD / CORTESIA UNGRD

López, además, contó una historia que para él resultaba relevante y es el “interés particular” de Velasco, siendo ministro del Interior, por el pago de una deuda de 5.398 millones de pesos a la empresa Laythy B Safa, de Nariño. Por esa razón, el exdirector de la UNGRD les entregó a los investigadores varios chats en los que el ministro le pidió agilizar el pago y le dijo, el 29 de junio de 2023, a las 3:10 p. m.: “Estimado Olmedo, esta fue la gente que nos salvó y nos suministró el gas en Nariño durante la emergencia, trayendo un barco desde USA (...) Están desesperados porque los recursos existen, entiendo no les han pagado (...) Ruego tu buena gestión”. Cinco minutos después, a las 3:15 p. m., López le respondió a Velasco: “Procedo”.

Pero el 4 de julio del año pasado, Velasco insistió y le escribió a las 10:03 a. m.: “Estimado Olmedo, me volvieron a llamar los del gas de Nariño (...) Voy a ir la próxima semana para iniciar la visita del gbno (sic) a ese departamento (estilo lo que hicimos en La Guajira). Si no tenemos arreglado, nos van a volver nada”. López le respondió: “Hablemos mañana o el jueves que estaré en Bogotá”. El ministro Velasco, de hecho, le envió a Olmedo su conversación con los empresarios de gas, a quienes les demostró que hizo la gestión ante la UNGRD.

Por otra parte, según le dijo López a la Fiscalía, él se reunió con Velasco el 2 de mayo de 2023, y allí estaba el equipo de trabajo del ministro del Interior y dos mujeres. Sobre ellas, el ministro le pidió a López que las contratara. Igualmente, le solicitó consideración en varios nombramientos, como el de Diego Vargas (subdirector para el manejo de desastres de la UNGRD) y Nelsy Piedad Chicangana (secretaria general de la entidad).

Según Olmedo López, ese día, Velasco le puso varias tareas, entre ellas organizar la lista de terrenos para comprar fincas en el municipio de Rosas (Cauca), el departamento del entonces ministro. Asimismo, realizar estudios en los alrededores del Galeras, donde se prohibió la construcción para tratar de permitirla nuevamente.

El 11 de mayo, López despidió a Vargas, el recomendado por Velasco. Esto ocurrió en medio del escándalo del extraño hallazgo de una maleta con dinero en las instalaciones de la UNGRD que estaría relacionado con ese funcionario.

Una grabación revelada por SEMANA, en la que habla Carolina Martínez, asesora de Olmedo López, también enreda al hoy exministro Velasco. En ella, se escucha a la mujer pedirle a Sneyder Pinilla que le dé un mensaje a López. “Ney, ayúdame a hablar con el director. A mí me manda esto el asesor de Congreso del ministro del Interior y el del doctor Carlos Ramón, del Dapre. Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, entendiendo que él es el enlace de Congreso de ellos dos. Es el mismo. Me llama a decirme que es importantísimo que atendamos a estos tres alcaldes porque si no se les cae no sé qué, se les cae lo que están haciendo en Congreso; mejor dicho, no sé qué tan importante sea, te lo mando a ti para que por fa me ayudes a preguntarle a él si es importante o no”, le dijo Martínez a Pinilla.

Luis Fernando Velasco, chat 3 | Foto: SEMANA

Uno de los momentos más impactantes del interrogatorio de López fue cuando la fiscal le preguntó si conocía de coimas en medio de la asignación de contratos a congresistas que él denunció. El exdirector de la UNGRD respondió: “Correspondía al comportamiento del pago de votos”. La fiscal le insistió, preguntándole si se les estaba pagando a esos congresistas. La respuesta de López fue contundente: “Sí, señora fiscal”.

Aunque la Fiscalía de Luz Adriana Camargo se demoró, ya existe una investigación preliminar contra Velasco por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Las pruebas que entregó López hablan por sí solas y están apoyadas en su testimonio, que ha sido validado por Pinilla y, por eso, los dos están a la espera de que les cumplan con el principio de oportunidad y no les vayan a hacer ‘conejo’.