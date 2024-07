El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, resultó seriamente comprometido en el interrogatorio de Olmedo López ante la Fiscalía. “Compró a seis congresistas”

Cumplir compromisos

López contó en su interrogatorio la historia de la videollamada con Pinilla. “Le digo: hágame una videollamada. Tenía que mostrarle a él en dónde estaba y con quién estaba, y qué estaba recibiendo. Esa llamada fue a las 8:49 de la mañana, desde el despacho del ministro en medio de la reunión. Lo incorporo virtualmente, él me hace la videollamada. Me retiro un momento de la mesa donde estábamos trabajando, me levanto, pero no me salgo, hablo con él y le digo: ‘Estoy aquí en el Ministerio de Hacienda, hay una orden que cumplir, mira con los que estoy’. Me acerco a la sala y le pongo el celular de frente al ministro de Hacienda para que él lo vea, al doctor Bonilla, y le digo: mira con quién te debes seguir entendiendo, se llama María Alejandra Benavides para que crucen información y sigan ustedes adelante con la orden que yo más tarde te explico en la entidad. Y le muestro el rostro de María Alejandra. Les digo: crucen teléfonos y ahora les explico de qué se trata. Es una llamada de aproximadamente 3 minutos (...). La videollamada la hago consciente para no dejar rastros”.