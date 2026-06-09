Ministerio del Interior reforzará los esquemas de seguridad de los candidatos presidenciales

En la noche de este martes 9 de junio de 2026, el Ministerio del Interior de Colombia coordinó el desarrollo de la vigesimotercera sesión de la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. El encuentro tuvo como eje central el diseño de los planes de contingencia para las próximas votaciones.

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La sesión oficial sirvió para evaluar los dispositivos de protección y las condiciones logísticas previstas para el cierre de la campaña con miras a la segunda vuelta. Los comicios definitivos para elegir la jefatura del Estado se llevarán a cabo el próximo domingo 21 de junio.

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La mesa de trabajo técnico contó con la participación directa de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Estas dependencias estatales realizaron una revisión integral de los esquemas asignados a los aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia.

Monitoreo de alertas y evaluación de riesgos en las regiones

Durante la jornada de trabajo, los analistas de seguridad examinaron las solicitudes presentadas por los comités políticos respecto a sus desplazamientos. La evaluación incluyó el análisis de los niveles de riesgo vigentes en los departamentos periféricos del país.

Liderados por el ministro @AABenedetti, desarrollamos la CORMPE Presidencial No. 23. Evaluamos y fortalecemos las medidas de seguridad de los candidatos, sus fórmulas vicepresidenciales y equipos de campaña de cara a la 2da vuelta del próximo 21 de junio. pic.twitter.com/vKrP7qroHi — MinInterior Colombia (@MinInterior) June 9, 2026

El Ministerio del Interior informó que la sesión evaluó las alarmas activas y los requerimientos de las campañas con el fin de adoptar acciones preventivas. De esta manera, el Ejecutivo busca fortalecer la capacidad de respuesta frente a cualquier hecho que altere la integridad de los candidatos.

Las agencias de inteligencia compartieron los datos actualizados sobre el orden público en los municipios que han registrado novedades de seguridad. El propósito de este cruce de información es reconfigurar los anillos de custodia en las zonas de mayor vulnerabilidad durante el traslado de las comitivas.

Prioridades del Estado en el desarrollo democrático

Al cierre del comité, los portavoces del Gobierno nacional enfatizaron que los operativos se mantendrán vigentes durante las fases de preconteo, escrutinio y traslado de los pliegos electorales hacia los centros de consolidación de datos de la Registraduría.

Junto a @UNPColombia, @PoliciaColombia y @COL_EJERCITO, revisamos esquemas de protección y analizamos escenarios de riesgo. Fortalecemos las acciones de prevención para garantizar la seguridad en los desplazamientos y campañas en todo el país. pic.twitter.com/Xf2FjTzcPz — MinInterior Colombia (@MinInterior) June 9, 2026

El ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó que “desde el gobierno nacional mantenemos un monitoreo permanente de las condiciones de seguridad en todo el territorio colombiano. La protección de la vida y de los derechos políticos constituye una prioridad del Estado”.

La administración central ratificó que todas las capacidades operativas están desplegadas para garantizar que la jornada se desarrolle bajo los principios de transparencia. Las autoridades instaron a los ciudadanos a reportar novedades que impidan el libre ejercicio del sufragio.