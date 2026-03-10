MinInterior confirmó el desmonte de los esquemas especiales de seguridad de todos los candidatos que perdieron en las consultas

El Gobierno nacional comenzó el desmonte de los esquemas especiales de seguridad que se habían otorgado a aspirantes presidenciales durante el periodo de consultas que finalizó el pasado 8 de marzo con la jornada de votaciones. Así lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien señaló que estas medidas estaban diseñadas exclusivamente para quienes tenían la condición formal de candidatos.

Según explicó el funcionario, el Comité de Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Corpes) había sido creado con el objetivo de evaluar riesgos y otorgar esquemas especiales a quienes participaban en la carrera por la Presidencia. Sin embargo, esa protección se mantiene solo mientras las personas conservan esa condición.

“Ese comité se hizo para los riesgos de los candidatos a la Presidencia. Luego, quien ya no sea candidato, ya no sigue recibiendo el servicio de seguridad”, señaló Benedetti.

Armando Benedetti, ministro del Interior Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

De acuerdo con el ministro, las personas que hayan quedado por fuera de la contienda tras los resultados de las consultas deberán acudir a los procedimientos habituales ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) si consideran que enfrentan amenazas contra su vida.

Benedetti indicó que el desmonte ya comenzó y que puede generar inconformidad entre algunos de los excandidatos. “Algunas personas pueden quejarse, pero no pueden hacerlo porque cuando eran candidatos tenían esa protección y ahora ya no lo son”, afirmó.

De pie, de izquierda a derecha: Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, David Luna, Vicky Dávila y Aníbal Gaviria. Sentados, en el mismo orden: Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán y Enrique Peñalosa forman parte de la Gran Consulta por Colombia. Foto: LA GRAN CONSULTA

Entre quienes habrían perdido esos esquemas, mencionó a figuras como Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón, Daniel Quintero, Vicky Dávila y Luis Bernal, entre otros excandidatos que participaron en las consultas.

En contraste, el ministro aseguró que a los tres aspirantes que resultaron vencedores en esos procesos se les reforzaron las medidas de protección.

Roy Barreras y Daniel Quintero. Foto: SEMANA

Además, anunció que el próximo martes se realizará una nueva sesión del Corpes para revisar los esquemas de seguridad de quienes ya se encuentren oficialmente inscritos como candidatos presidenciales y evaluar sus niveles de riesgo durante la campaña electoral.