El pabellón de los quemados: estos partidos no pasaron el umbral y se quedaron sin personería jurídica

Comunes dejará de existir. Fuerza Ciudadana no logró revivir en las urnas y los antioqueños de Creemos tampoco alcanzaron el umbral.

Juliana Gil Gutiérrez

Juliana Gil Gutiérrez

9 de marzo de 2026, 5:26 a. m.
Las elecciones legislativas de este 2026 decantaron el número de partidos políticos del país.
Las elecciones al Congreso sirvieron como un filtro para decantar el número de partidos políticos de Colombia, una cifra que estuvo en alza en años recientes por las escisiones de algunas colectividades y el visto bueno que dio el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la creación de otras.

El voto de los ciudadanos habló y más de una decena de estas colectividades no consiguió pasar el umbral y, con ello, tampoco logró sobrepasar la cifra repartidora que les da el derecho a tener senadores en el Capitolio Nacional. El resultado es claro: esas agrupaciones dejarán de existir, al menos como partidos políticos.

Son varios los que no alcanzan ni siquiera el 1 % de los votos, como Oxígeno, de Íngrid Betancourt, que para esta contienda había apostado por coavalar a los candidatos de la Gran Consulta por Colombia, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa. Betancourt se queda sin congresistas y sin candidato presidencial.

Desaparece Comunes, el partido de los exguerrilleros de las Farc: Sandra Ramírez perdió

En el pabellón de los partidos que no lograron pasar el umbral también están los movimientos Patriotas y Colombia Segura y Próspera, una participación que tampoco alcanzó La Lista Oviedo al Senado, encabezada por Betzy Patricia Martínez.

Lo cierto es que esa lista cerrada, si bien apenas alcanza el 0,5 % de los votos en los resultados preliminares, ronda los 90.000 votos y tiene la puerta abierta para tener una congresista en el hemiciclo.

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA tenía razón: estruendoso fracaso de Claudia López este domingo

El gran perdedor de la jornada es Comunes, el partido de los exguerrilleros de las exfarc que después de dos periodos en el recinto legislativo, se quedó sin el beneficio que le había dado el Acuerdo de Paz de tener curules aseguradas en el Congreso.

El voto ciudadano habló y los colombianos se negaron a apoyar en las urnas a una de las protagonistas de la historia del conflicto armado, la senadora Sandra Ramírez. Esa colectividad iba en coalición con Fuerza Ciudadana, del clan Caicedo, que tampoco alcanzó el umbral.

Paloma Valencia gana La Gran Consulta por Colombia y Juan Daniel Oviedo sorprende con alta votación

El movimiento Creemos fracasó una vez más en su intento de trascender del plano antioqueño al ámbito nacional. Si bien Juliana Gutiérrez Zuluaga, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, superó los 80.000 votos según los resultados preliminares, esa agrupación no pasa del 1 % de los votos.

Entretanto, el Frente Amplio Unitario que había conformado el partido de Roy Barreras, La Fuerza, junto con el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Esperanza Democrática, el Partido del Trabajo de Colombia y el Partido Ecologista Colombiano tampoco consiguió pasar ese umbral.

Por lo pronto, los resultados del preconteo arrojan que solo el Pacto Histórico, el Centro Democrático, el Partido Liberal, los partidos que integran la Alianza por Colombia, el Conservador, La U, los partidos de la coalición conformada por Cambio Radical y Alma, los de la coalición Ahora Colombia (Dignidad, Mira y Nuevo Liberalismo) y Salvación Nacional tendrán escaños en el Senado de la República y podrán conservar su personería jurídica. Estos serán clave, además, para la primera vuelta presidencial.

