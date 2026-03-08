POLITICA

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA tenía razón: estruendoso fracaso de Claudia López este domingo

La exalcaldesa de Bogotá quedó con opciones prácticamente nulas de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 7:59 p. m.
Claudia López, aspirante presidencial, votando el 8 de marzo de 2026, en Bogotá.
Claudia López, aspirante presidencial, votando el 8 de marzo de 2026, en Bogotá. Foto: X: @Claudia Nayibe López Hernández.

Claudia López, aspirante presidencial, obtuvo una baja votación con miras a las elecciones del 31 de mayo de 2026. Tal y como lo anticipó la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, la exalcaldesa de Bogotá no obtuvo un gran respaldo en los votos.

La más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA midió la intención de voto de las tres consultas presidenciales de cara a las elecciones de este 8 de marzo. En el caso de la Consulta de las Soluciones, donde participaron Claudia López y Leonardo Huerta, el estudio electoral no arrojó resultados.

Según la explicación de AtlasIntel, “los resultados de la Consulta de las Soluciones no están incluidos porque, con 118 respuestas, no contemplarían el margen de error mínimo de 3 % exigido por la ley”. Teniedo en cuenta que la encuesta entrevistó a 6.468 personas de forma presencial en todas las regiones del país, el porcentaje de participación en dicha consulta era del 1,8 %, de acuerdo con los datos de AtlasIntel que están incluidos en el perfil de la muestra.

Este domingo, estos fueron los resultados de la consulta de Claudia López.

Política

Resultados de las consultas: estos son los tres candidatos con más votos por coalición

Política

🔴 EN VIVO | Resultados elecciones 8 de marzo: Pacto Histórico gana en Senado y Centro Democrático en Cámara de Representantes

Política

Consultas con 30 % menos de participación que hace cuatro años. También crecieron los votos nulos

Política

Iván Cepeda habla del “triunfo” del Pacto Histórico en las elecciones de este 8 de marzo: “Comienza nuestro segundo tiempo”

Política

Desaparece Comunes, el partido de los exguerrilleros de las Farc: Sandra Ramírez perdió

Política

“Es nuestro momento de gobernar”: Paloma Valencia exalta a sus compañeros tras ganar la Gran Consulta

Política

Daniel Quintero revela si apoyará a Roy Barreras tras perder en la consulta y dice quién fue el gran ganador de las elecciones

El Debate

¿Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia? “El llanero solitario preocupa”

Confidenciales

Tras la votación de este domingo, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran las posibilidades de ganar la Presidencia, según Polymarket

Política

Paloma Valencia gana La Gran Consulta por Colombia y Juan Daniel Oviedo sorprende con alta votación

Aunque Claudia López ganó la consulta que ella misma sabía que ganaría, al enfrentarse con Leonardo Huerta, un candidato poco conocido, la exalcaldesa quedó muy lejos en intención de voto respecto a la Gran Consulta por Colombia, en la que se impuso la senadora Paloma Valencia.

Claudia López llegó a decir que empataba con la senadora Paloma Valencia, pero la realidad, tras los comicios, dio cuenta de su fracaso en las urnas.

De hecho, de acuerdo a la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, este medio había proyectado que la votación de la Consulta de las Soluciones no pasaría de 720.000 votos, tal como sucedió. Con el 94,42 % de las mesas informadas, dicha consulta obtenía 585.882 votos.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

Noticias Destacadas