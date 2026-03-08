La encuesta de AtlasIntel para SEMANA tenía razón: estruendoso fracaso de Claudia López este domingo

Claudia López, aspirante presidencial, obtuvo una baja votación con miras a las elecciones del 31 de mayo de 2026. Tal y como lo anticipó la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, la exalcaldesa de Bogotá no obtuvo un gran respaldo en los votos.

La más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA midió la intención de voto de las tres consultas presidenciales de cara a las elecciones de este 8 de marzo. En el caso de la Consulta de las Soluciones, donde participaron Claudia López y Leonardo Huerta, el estudio electoral no arrojó resultados.

Según la explicación de AtlasIntel, “los resultados de la Consulta de las Soluciones no están incluidos porque, con 118 respuestas, no contemplarían el margen de error mínimo de 3 % exigido por la ley”. Teniedo en cuenta que la encuesta entrevistó a 6.468 personas de forma presencial en todas las regiones del país, el porcentaje de participación en dicha consulta era del 1,8 %, de acuerdo con los datos de AtlasIntel que están incluidos en el perfil de la muestra.

Este domingo, estos fueron los resultados de la consulta de Claudia López.

Aunque Claudia López ganó la consulta que ella misma sabía que ganaría, al enfrentarse con Leonardo Huerta, un candidato poco conocido, la exalcaldesa quedó muy lejos en intención de voto respecto a la Gran Consulta por Colombia, en la que se impuso la senadora Paloma Valencia.

Claudia López llegó a decir que empataba con la senadora Paloma Valencia, pero la realidad, tras los comicios, dio cuenta de su fracaso en las urnas.

De hecho, de acuerdo a la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, este medio había proyectado que la votación de la Consulta de las Soluciones no pasaría de 720.000 votos, tal como sucedió. Con el 94,42 % de las mesas informadas, dicha consulta obtenía 585.882 votos.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.