Consulta de Claudia López y Leonardo Huerta ni siquiera supera el margen de error, según la encuesta de AtlasIntel

La más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA midió la intención de voto de las tres consultas presidenciales de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo.

En el caso de la Consulta de las Soluciones, donde participan Claudia López y Leonardo Huerta, el estudio electoral no arrojó resultados.

Según la explicación de AtlasIntel, “los resultados de la Consulta de las Soluciones no están incluidos porque, con 118 respuestas, no contemplarían el margen de error mínimo de 3 por ciento exigido por la ley”. Teniedo en cuenta que la encuesta entrevistó a 6.468 personas de forma presencial en todas las regiones del país, el porcentaje de participación en dicha consulta sería del 1,8 por ciento, de acuerdo con los datos de AtlasIntel que están incluidos en el perfil de la muestra.

Esta es la encuesta completa, con su respectiva ficha técnica: