El pobre resultado de la consulta de Claudia López: la exalcaldesa le ganó a Leonardo Huerta, pero con una muy baja votación

Claudia López, aspirante presidencial, logró su propósito. Ganar una consulta que ella misma diseñó, contra un solo contrincante, una persona desconocida para la opinión pública. Y ahora estará en el tarjetón de las elecciones del 31 de mayo, como se tenía previsto cuando ella anunció una consulta de dos opciones.

Claudia López, aspirante presidencial, votando el 8 de marzo de 2026, en Bogotá Foto: COLPRENSA

Ahora bien, aunque ganó la consulta que ella misma sabía que ganaría, la candidata quedó muy lejos en intención de voto respecto a la gran consulta, en la que se impuso la senadora Paloma Valencia.

Con el 66,36 % de las mesas informadas, Claudia López contaba con 387.703 votos frente a los 27.664 de Huerta. Sin embargo, con dicho porcentaje de mesas informadas, la senadora Paloma Valencia iba en 2.054.115 votos liderando la gran consulta. Significa ello que ganó su consulta, pero no se le ven opciones de ganar en la contienda electoral.

Consulta de las soluciones:

Frente por la vida:

La Gran Consulta:

El asunto ahora es qué tanto le alcanzará para vencer en los comicios presidenciales, en primera vuelta, o aspirar llegar a la segunda vuelta. Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

En la Consulta de las Soluciones, como lo denominó Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá se impuso ante el profesor Leonardo Huerta. Este último llegó a decir que pasó de ser un “desconocido” a tener intención de voto.

Claudia López y Leonardo Huertas, integrantes de la denominada Consulta de las Soluciones Foto: Cristian Bayona

“A mí me hacía bullying todo el mundo, todos los medios de comunicación. Me decían el desconocido, el NN. Todas las preguntas me las hacen así. ‘¿Usted por qué llegó a última hora? ¿Usted por qué aspira sabiendo que Claudia le va a ganar? ¿Usted es un bobo? ¿Usted es un pendejo?’, me han dicho. Yo tengo 10 títulos universitarios. Tengo experiencia en el sector público de más de 20 años y soy profesor de más de 20 universidades, no en Matemáticas como Sergio Fajardo. Yo soy profesor, amo a los profesores de matemáticas y soy licenciado en Filosofía. Fui secretario de Educación de Pereira, soy profesor de Hacienda Pública, de conducción de hostilidades, le doy clase a los generales de cómo conducir la hostilidad, tengo la legitimidad académica”, dijo Huerta, en entrevista con %

“El 4 de febrero, me inscribo en la consulta y tenía una intención de voto y un reconocimiento del 0 por ciento. A los 9 días tengo el 7,4 por ciento; a los 10 días, el 10,4 por ciento. Y ya me muestran cifras del 22. De los 16 candidatos, incluidos los que tienen estructura, el de mayor crecimiento en un mes es Leonardo Huerta. Mi crecimiento no ha sido aritmético, sino exponencial. Yo no sé si me va a quedar faltando una semana, no sé eso, pero si alguien tiene opción de ser la sorpresa y el palo es Leonardo Huerta”, agregó el docente.

Leonardo Huerta, candidato presidencial de la Consulta de las Soluciones Foto: Cortesía

Lo cierto es que los números en votaciones no lo respaldaron y, tal y como se tenía previsto, Claudia López se impuso con facilidad.

Ahora bien, la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA midió la intención de voto de las tres consultas presidenciales de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo. En el caso de la Consulta de las Soluciones, donde participan Claudia López y Leonardo Huerta, el estudio electoral no arrojó resultados.

Según la explicación de AtlasIntel, “los resultados de la Consulta de las Soluciones no están incluidos porque, con 118 respuestas, no contemplarían el margen de error mínimo de 3 por ciento exigido por la ley”. Teniendo en cuenta que la encuesta entrevistó a 6.468 personas de forma presencial en todas las regiones del país, el porcentaje de participación en dicha consulta sería del 1,8 por ciento, de acuerdo con los datos de AtlasIntel que están incluidos en el perfil de la muestra.