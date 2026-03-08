Este domingo, 8 de marzo de 2026, inició una nueva etapa electoral en Colombia. Los ciudadanos eligen las nuevas caras de los congresistas que harán parte del Senado de la República y la Cámara de Representantes; igualmente, votarán por las consultas presidenciales.

¿Cómo consultar su puesto de votación para las elecciones del 8 de marzo en Colombia?

El equipo periodístico de SEMANA reporta, en vivo, desde varios puntos del país.

Siga el minuto a minuto de esta jornada

2:30 p. m.: Captura de dos congresistas marca la jornada electoral

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de dos aspirantes al Congreso de la República durante este domingo, 8 de marzo.

El primero, como lo anticipó SEMANA, fue Víctor Hugo Moreno Bandeira, vinculado con presunta compra de votos y aparente soborno a uniformados en la Amazonía.

Mientras que Freddy Camilo Gómez Castro, aspirante al Senado, fue capturado por presuntos vínculos con la red de corrupción de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

1:20 p. m.: Ministro de Defensa responde al presidente Petro por votantes cruzando la frontera en Norte de Santander

“Se inició la consolidación de toda la información y de los elementos probatorios para adelantar el proceso judicial contra los diferentes actores que estarían relacionados con estos hechos. Entre ellos, la empresa de transporte, la publicidad política utilizada y las personas que están siendo identificadas”, dijo el ministro Sánchez.

12:55 p. m.: Gustavo Petro denuncia “avalancha de votación ilícita” en frontera con Venezuela

El presidente Gustavo Petro le pidió al Ministerio de Defensa que investigue una supuesta “avalancha de votación ilícita” en la zona fronteriza con Venezuela, en Cúcuta.

“Esto se llama fraude a escala del Norte de Santander. El alcalde de Cúcuta debe actuar de inmediato. Son 60 buses detenidos, cuya empresa debe ser investigada de inmediato, trayendo masivamente votantes del otro lado de la frontera”, dijo el mandatario.

Él agregó que fue detenido en esa operación el hijo de un importante contratista de la Alcaldía.

12:40 p. m.: Registrador entrega balance de la jornada electoral

Este es el balance de las elecciones del 8 de marzo por parte del registrador Hernán Penagos, pasado el medio día de la jornada electoral.

#EleccionesColombia2026 | Este es el balance de las elecciones del 8 de marzo por parte del registrador Hernán Penagos, pasado el medio día de la jornada electoral.

12:30 p. m.: Juan Daniel Oviedo votó en Bogotá

“Con alegría, ilusión y mucha energía, junto a mi mamá, Sebas y Mora, ejercimos nuestro derecho al voto. ¡Votamos para estar con toda por Colombia y con toda por Bogotá!”, dijo Oviedo.

12:20 p. m.: Choque del Centro Democrático con el presidente Petro

El presidente Gustavo Petro difundió una fotografía errónea del candidato a la Cámara de Representantes que fue capturado en Leticia por aparente compra de votos. La imagen no corresponde a Víctor Hugo Moreno, sino a José Vicente Carreño, que no tiene relación con ese episodio.

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, sentó posición sobre el caso: “Presidente Gustavo Petro, no mienta. Deje de confundir y generarles cizaña a los colombianos. El senador José Vicente Carreño no ha sido detenido ni capturado bajo ninguna circunstancia y menos por compra de votos. Le exijo que corrija su publicación inmediatamente. No sea irresponsable”.

12:10 p. m.: Irregularidades en 49 municipios

La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que, desde el inicio de la jornada, ha recibido reportes de irregularidades en 49 municipios, distribuidos en 22 departamentos.

“Le recordamos a la ciudadanía que cualquier irregularidad que encuentren en el ejercicio de su derecho al voto se puede reportar a través www.pilasconelvoto.com o la línea de WhatsApp 315 266 1969″, dijo la organización.

Por otro lado, la votación transcurre, generalmente, con normalidad. Un total de seis puestos de votación en cinco municipios, de dos departamentos, han sido trasladados por condiciones climatológicas durante el día.

11:55 a. m.: Presidente Petro trina sobre candidato capturado

El presidente Gustavo Petro reveló la fotografía de Víctor Hugo Moreno, el candidato a la Cámara de Representantes capturado en la Amazonía.

“Candidato capturado con 20 millones de pesos en efectivo en proceso de compra de votos”, dijo el mandatario a través de su cuenta de X.

*La fotografía que comparte el presidente Gustavo Petro no corresponde al candidato detenido.

11:48 a. m.: Gustavo Petro habla de “mafia” en medio de elecciones

El presidente Gustavo Petro citó un video que es viral en las redes sociales de supuesta compra de votos que estaría materializando un influyente político de Atlántico. Él pidió la actualización de la Fiscalía.

“Esto se llama mafia. Aquí solo hay un delito evidente contra el sufragio. Señora fiscal general de la Nación, actúe”.

11:43 a. m.: Nuevos detalles de la captura de candidato a la Cámara

La Policía Nacional detalló que Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático en Amazonas, fue sorprendido con $ 15.800.000 en las calles de la ciudad. Al ser requerido, presuntamente, el político trató de sobornar a los uniformados. Él está siendo procesado por el supuesto delito de cohecho.

11:30 a. m.: Así transcurre la jornada electoral en Atlántico

En Barranquilla avanza con total normalidad la jornada electoral bajo una temperatura de 31 °C y una sensación térmica de 36. La asistencia ha sido masiva.

La Policía del Atlántico logró la captura de un hombre en Tubará con 105 millones de pesos en efectivo que no justificó. Fue judicializado ante la Fiscalía General de la Nación.

Así avanza la jornada electoral en Barranquilla y el Atlántico. Más de 4.000 integrantes de la Fuerza Pública blindan estos comicios.

11:20 a. m.: Primeras capturas en Medellín

Se materializaron las primeras capturas en Medellín durante la jornada electoral de este domingo.

“Un hombre de 45 años capturado por el CTI, mediante orden judicial, por el delito de violencia intrafamiliar. El procedimiento se realizó en el puesto de votación ubicado en la I. E. Jorge Robledo”, dijo la Policía.

El segundo caso trata de un sujeto de 47 años, “capturado en flagrancia, por la patrulla de vigilancia en el puesto de votación Escuela Cristo Rey Apolo por el delito de corrupción al sufragante, a quien se observó entregando propaganda política y se incautaron más de 11 millones de pesos”, detalló la institución.

11:10 a. m.: Capturan a candidato a la Cámara de Representantes

La Policía Nacional confirmó que fue capturado el candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Víctor Hugo Moreno, en Leticia.

La información preliminar advierte que Moreno habría sido sorprendido en cercanías al aeropuerto Alfredo Vásquez con una bolsa con dinero. Al parecer, él habría ofrecido plata a los uniformados para evitar su detención.

10:50 a. m.: El mensaje de Verónica Alcocer

La primera dama, Verónica Alcocer, reapareció este domingo junto a Gustavo Petro para ejercer su derecho al voto en la plaza de Bolívar.

Ella, contrario a la recomendación que hizo el jefe de Estado, sí votó por la consulta presidencial.

En medio de la coyuntura, envió un mensaje a través de su cuenta de X:

“Hoy, en el día internacional de la mujer, recordamos que los derechos que hoy ejercemos fueron conquistados por mujeres valientes que decidieron levantar la voz, participar y transformar la historia. Y qué simbólico que hoy, cuando también vivimos una jornada de elecciones legislativas de Colombia, podamos reafirmar algo esencial: la democracia también se construye con la voz de las mujeres”, dijo la primera dama.

10:30 a.m.: Daniel Quintero votó en Medellín

El exalcalde de Medellín y candidato presidencial, Daniel Quintero, votó en el Valle de Aburrá en la mañana de este domingo.

“Se llegó el día. Hoy votarán por mí quienes quieren un verdadero cambio, una Colombia a futuro de la mano de la ciencia, la tecnología y la innovación, una Colombia donde los políticos no hagan fiesta con el bolsillo de la gente con notarias, peajes y fotomultas, un ingeniero que resetee lo que está mal y ponga el país a moverse. Pero en especial, los que queremos jubilar a las maquinarias y a la corrupción. Colombia, con un solo voto, podemos lograrlo todo”, dijo Quintero.

Se llegó el día. Hoy votarán por mí quienes quieren un verdadero cambio, una Colombia futuro de la mano de la ciencia, la tecnología y la innovación, una Colombia donde los políticos no hagan fiesta con el bolsillo de la gente con notarias, peajes y fotomultas, un ingeniero que… pic.twitter.com/tR5r4e22yZ

10:22 a.m.: Alarma por tránsito de 2.400 personas de Venezuela hacia Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que las autoridades hacen seguimiento a la movilización de 2.400 personas entre Venezuela y Colombia en plena jornada electoral.

“Detectamos, y ya estamos actuando, en Norte de Santander frente al paso ilegal de aproximadamente 2.400 personas desde Venezuela hacia Colombia, que presuntamente se dirigirían a votar”, dijo el alto funcionario.

El Ministerio de Defensa detectó la movilización de 2.400 personas desde Venezuela durante la jornada electoral del 8 de marzo. "Estarían pasando en un planchón para luego ser movilizadas en buses".

10:15 a.m.: Vicky Dávila reacciona a la jornada electoral

“Son todos los sentimientos juntos. Es la primera batalla por la democracia y la libertad. Tengo mucha fe en Dios, confío en millones de valientes. Estoy segura de que vamos a ganar”, mencionó Vicky Dávila en SEMANA.

#EleccionesColombia2026 | "Podemos empezar a cambiar la forma de hacer política": dice la candidata presidencial Vicky Dávila.

10:10 a. m.: Habla Mauricio Cárdenas, candidato presidencial

El candidato presidencial de la Gran Consulta por Colombia, Mauricio Cárdenas, se mostró optimista frente a la jornada electoral de este domingo. Así lo manifestó en entrevista con SEMANA:

#EleccionesColombia2026 | "Estamos haciendo la nueva política. Vote la consulta (…) Todo elector está tomando el tarjetón": dice el candidato Mauricio Cárdenas, quien hace parte de la Gran Consulta.

10:00 a. m.: El mensaje de Abelardo de la Espriella

El candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, envió un mensaje a través de sus redes sociales sobre la jornada electoral de este domingo, 8 de marzo.

“¡Salgamos a votar, colombianos! Nuestro voto no es un simple papel; es el arma más poderosa del pueblo, el grito de la patria que clama por un nuevo rumbo. Ponderen bien su decisión, con responsabilidad y amor por Colombia, porque cada sufragio es una semilla plantada en el suelo fértil de nuestra historia para cosechar un país donde vuelvan a reinar los valores, la dignidad y el progreso, y en el que el ciudadano sea la razón de ser del gobierno, y no al revés”, dijo de la Espriella.

9:50 a. m.: Debate sobre el ‘mensaje político’ de Verónica Alcocer

Mónica de Greiff y Francisco Santos debaten en SEMANA sobre la fotografía de Verónica Alcocer votando la consulta presidencial, contrario a la recomendación que dio Gustavo Petro a sus seguidores.

#EleccionesColombia2026 | Verónica Alcocer pidió los tres tarjetones electorales de este 8 de marzo. @PachoSantosC y Mónica de Greiff hablan al respecto.

9:40 a. m.: Las dos fotografías que marcan la jornada electoral

Dos fotografías marcan la jornada electoral de este 8 de marzo en Colombia.

Por un lado, la esposa del ministro del Interior, Adelina Guerrero, portando una chaqueta con la imagen, posiblemente, de un tigre o un jaguar. El debate está en redes sociales: ¿hace alusión a Abelardo de la Espriella o a Gustavo Petro?

Mientras que la imagen de Verónica Alcocer está relacionada con la cantidad de tarjetones que solicitó este domingo: se desmarcó de Petro y votó por la consulta presidencial.

9:30 a. m.: David Luna habla de la “única regla” que fijaron los candidatos de la Gran Consulta

“Nosotros tomamos la decisión de dejar el ego, la vanidad a un lado, reunirnos, armar una consulta, donde hay una única regla: el que gane va a ser apoyado por todos los demás. Yo espero que la votación de la Gran Consulta sea muy alta”, dijo David Luna.

9:20 a. m.: Incautan $3.626 millones para compra de votos

En un nuevo reporte de la Policía, se informó que ya se incautaron $3.626 millones destinados, aparentemente, para la compra de votos. Se notificaron 68 capturas.

Los casos han ocurrido en Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Sucre, Valle del Cauca, Atlántico, Bogotá, Casanare, Chocó, Cundinamarca, La Guajira, Guainía, Meta, Santander y Tolima.

9:10 a. m.: Habla Roy Barreras, candidato presidencial

“Le abrimos a Colombia una oportunidad de que haya progreso, un progreso estable. Soy una opción segura. El próximo presidente será de centroizquierda, será progresista; soy yo o Iván Cepeda. Hoy se decide eso”, dijo Roy Barreras a SEMANA, desde Cali, donde ejerció su derecho al voto.

9:05 a. m.: Análisis de Mónica de Greiff y Francisco Santos en SEMANA

Ante el posible riesgo de fragmentación que podrían tener algunos sectores políticos, de cara a los resultados de las consultas de este domingo, Mónica de Greiff y Francisco Santos analizaron el impacto en SEMANA.

De Greiff: “La verdad, una lástima. Ojalá que no nos pase lo mismo que en el 2022, que llegamos a segunda vuelta con unos candidatos que no representaban, realmente, una mayoría, y por eso el país quedó totalmente dividido. Yo creo que, en esta oportunidad, tenemos que pensar en sumar, en qué tipo de país queremos. Este día de hoy es importantísimo para el futuro del país”.

Santos: “Paloma, en entrevista, ahoritica dijo una cosa muy importante. Lo primero que vamos a hacer el lunes es reunirnos todos los de la Gran Consulta. Paloma es diferentísima de Oviedo, y yo creo que a Oviedo le va a ir muy bien. No me extrañaría que acabara Paloma primero y Oviedo segundo, y fueran fórmula”.

9:00 a. m.: Votó Sergio Fajardo en Medellín

Sergio Fajardo, candidato presidencial, ejerció su derecho al voto desde la capital de Antioquia.

Sergio Fajardo, candidato presidencial. Foto: Campaña Sergio Fajardo.

8:45 a. m.: Gobierno denuncia compra de votos

En una entrevista a SEMANA desde la mesa 1 de votación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó como “grave” la denuncia según la cual hay un registrador de Córdoba grabado ofreciendo 2.000 votos por cien millones de pesos. “Ahora se darán las pruebas ante la Fiscalía General de la Nación. No se pueden dar más detalles”, dijo.

Benedetti iba en ese momento, a primera hora de la mañana y luego de votar, para el Puesto de Mando Unificado para verificar si todos los puestos de votación (13,493) están abiertos y funcionando. Del orden público advirtió que hasta esa hora estaba todo en tranquilidad y, para finalizar, invitó a los colombianos a votar: “Siempre tengo la fantasía de que se rompa el récord de votación y se acabe la abstención, que es muy alta”.

#EleccionesColombia2026 | Primera reacción a SEMANA del ministro del Interior, Armando Benedetti, tras la apertura de la jornada electoral del 8 de marzo.

8:32 a. m.: Hablan Álvaro Uribe y Paloma Valencia

Desde el municipio de Rionegro, Antioquia, ejerció el derecho al voto el expresidente Álvaro Uribe junto a la candidata presidencial, Paloma Valencia.

Al término del sufragio, Uribe manifestó: “Muy agradecido con la compañía de la senadora Paloma, su esposo, Tomás, su niña, Amapola”.

#EleccionesColombia2026 | "Hay elecciones amenazadas por terroristas en muchas partes (…) Muchas gracias a la Registraduría y a los soldados y policías de Colombia": Álvaro Uribe.

Valencia dijo: “Estamos muy contentos de esta jornada electoral. Venimos de una misa en Rionegro donde pedimos a Dios que ilumine a los colombianos, para que el voto sea el que más le sirva a nuestro país. Necesitamos un país seguro”.

#EleccionesColombia2026 | Habla Paloma Valencia tras acompañar a votar al expresidente Álvaro Uribe: "Animar a todos los colombianos a que voten".

8:28 a. m.: “Votar de manera libre”, Federico Gutiérrez

“Invito a toda la gente a salir a votar de manera libre, que es la mejor forma de cuidar la democracia”, señaló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante la apertura de las urnas.

"Invito a toda la gente a salir a votar de manera libre, que es la mejor forma de cuidar la democracia", señaló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante la apertura de las urnas.

8:20 a. m.: “4.000 millones de pesos para comprar al pobre”

En la instalación del proceso electoral para elegir al nuevo Congreso y los representantes de las consultas, el presidente Gustavo Petro señaló que desde hace diez días la Policía Nacional está saliendo a las calles a cuidar la transparencia del voto en contra de los delitos contra el sufragio. “Delitos que cometen ciudadanos, ciudadanas que llegaron al punto de hacer creer en varias regiones de Colombia que comprar y vender votos es lo normal de la política. A creer que la cultura política colombiana en sí misma consiste en un mercado de compra de seres humanos, de mentalidades y de sus decisiones. Una especie de enajenación de la decisión de poder que en una democracia debe tener el pueblo, la sociedad, comprándole votos a alguien que no conocen por sus necesidades, vendiendo su voto, que es como vender la primogenitura, lo cual nos ha conllevado desde hace lustros a que en el Congreso de la República lleguen personas, a veces con muchísimo poder, que usan la ley para construir crimen, empoderar el crimen, lo cual siempre lleva a genocidios”.

El mandatario señaló que la Policía Nacional ya ha logrado superar una cifra de 4 mil millones de pesos que “en las calles, los barrios y las veredas de Colombia circulaban con un objetivo: comprar al pobre. Es una cifra minúscula, de lo que sabemos existe”.

Y agregó: “Defender las instituciones no es rezar delante de ellas. Defender las instituciones es ponerlas al servicio de la ciudadanía y en propiedad real de la ciudadanía”.

8:15 a. m.: El presidente Petro votó junto a Verónica Alcocer

El presidente Gustavo Petro ejerció su derecho al voto en la plaza de Bolívar junto a la primera dama, Verónica Alcocer, quien se había mantenido alejada de la vista de la opinión pública por las múltiples polémicas de las que ha sido protagonista.

“Acabo de votar por Senado y Cámara. Invito a los demás colombianos a seguir por este camino. Decidir en Colombia, hoy por hoy, básicamente, quién hace la ley”, dijo el mandatario.

Gustavo Petro junto a Verónica Alcocer. Foto: Presidencia.

8:10 a. m.: ¿Cuántos colombianos están habilitados para votar?

Para estos comicios, un total de 41.287.084 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto. En Colombia, 40.036.238 ciudadanos podrán votar, de los cuales 20.553.062 son mujeres y 19.483.176 son hombres. Para las elecciones de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), el potencial electoral es de 1.438.986 personas: 676.538 mujeres y 762.448 hombres. En el exterior, 1.250.846 ciudadanos (683.287 mujeres y 567.559 hombres) podrán sufragar.

8:00 a. m.: Se abrieron las urnas en Colombia

En la Plaza de Bolívar de Bogotá, a las 8:00 a. m., el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dio apertura a las urnas para las elecciones de Congreso de la República, mediante las cuales se elegirán 102 senadores y 181 representantes a la Cámara para el periodo 2026-2030 (sin incluir las dos curules de la oposición). En esta jornada, también se adelantará la consulta de precandidatos a la presidencia de la República.

El acto de apertura contó con la participación del presidente de la República, Gustavo Petro; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis; la presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa; el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra; la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz; el personero distrital, Andrés Castro Franco; y el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz.

Apertura de jornada electoral este 8 de marzo en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Foto: Registraduría.

8:00 a. m.: Los líderes del país explican por qué la jornada de este domingo es crucial para Colombia

Mauricio Gaona, Humberto de la Calle, Carolina Soto, Luz Stella Murgas, Ernesto Samper, Iván Duque, Alejandro Gaviria, Juan Camilo Restrepo Foto: SEMANA

Pocas veces en la historia ha existido una tensión tan grande alrededor de la elección del Congreso y tanta expectativa por las consultas presidenciales. Con los vientos de constituyente, es mucho lo que está en juego. 13 líderes del país hablan con SEMANA sobre la importancia de acudir a las urnas.

7:45 a. m.: Presidente Petro llegó con Verónica Alcocer y sus hijas a la Plaza de Bolívar

El mandatario llegó acompañado de parte de su familia para el acto que permitirá dar apertura a la jornada electoral.

Presidente Gustavo Petro habla desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá, para dar apertura a la jornada electoral de este 8 de marzo. Foto: Semana

7:40 a. m.: MinDefensa inaugura PMU para controlar la jornada electoral

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, inauguró el Puesto de Mando Unificado para controlar la jornada electoral.

7:30 a. m.: Fuerzas Militares acompañan la jornada electoral en todo el país

7:20 a. m.: Las cinco amenazas que enfrentan las elecciones en Colombia, según la Misión de Observación Electoral (MOE)

La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, detalló las alertas y amenazas que vive Colombia para los comicios de este 8 de marzo. Hay preocupación por llamados del presidente Petro.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

7:00 a. m.: Comienza ingreso de testigos y jurados electorales a los puntos de votación

Sobre las 8:00 a. m. se permitirá la entrada a los electores para ejercer su derecho al voto.

7:00 a. m.: Los exguerrilleros de las Farc se podrían quedar sin partido político tras las elecciones de este 8 de marzo; esta es la razón

La personería jurídica de Comunes, el partido que fundaron los excombatientes de las Farc-EP en 2017, pende de un hilo y su permanencia en el sistema político colombiano está supeditada a la cantidad de votos que obtenga el 8 de marzo. Sus militantes encontraron en Carlos Caicedo, el exgobernador del Magdalena, un posible salvador.

Miembros del Partido Comunes, colectividad de la que hacen parte los exguerrilleros de las Farc. Foto: SEMANA

6:50 a. m.: UE tendrá misión de observación electoral en estas elecciones

La invitación a la Unión Europea fue extendida desde septiembre de 2025 por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE), y en diciembre se firmó el acuerdo administrativo que oficializa el despliegue de esta misión en territorio colombiano.

Colombia se prepara para recibir a la misión de observación electoral de la Unión Europea, que acompañará las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo de 2026 Foto: Registraduría - API

6:50 a. m.: Guía para votar desde el exterior este 8 de marzo: cómo usar el nuevo sistema de la Registraduría

La Registraduría Nacional lanzó una plataforma exclusiva para que quienes residen fuera del país puedan inscribirse o actualizar el puesto de votación sin acudir al consulado. Para garantizar mayor seguridad, el sistema utiliza pruebas de vida y cruces con más de 60 millones de registros.

Hernán Penagos, registrador nacional de Colombia. Foto: Registraduría - API

6:40 a. m.: Conferencia Episcopal pidió calma al presidente Gustavo Petro en jornada electoral

Monseñor Germán Medina, secretario general de la Conferencia Episcopal, dijo que la compra de votos “es pecado”. Pidió a los colombianos acudir a las urnas, darle un voto de confianza a la Registraduría y aceptar los resultados. “Soltar afirmaciones sin pruebas es riesgoso”.

Monseñor Germán Medina asegura que del odio a la violencia “hay un paso”, por lo que le pidió calma al presidente Petro. Foto: CONFERENCIA EPISCOPAL

6:35 a. m.: ¿Se puede votar con la cédula digital? Registraduría aclara

Las personas trans tienen garantizado su derecho al voto en Colombia. Puede hacerlo con la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital.

6:30 a. m.: ¿Por qué las elecciones de este domingo son cruciales? 13 líderes del país explican lo que define Colombia hoy en las urnas

Pocas veces en la historia ha existido una tensión tan grande alrededor de la elección del Congreso y tanta expectativa por las consultas presidenciales. Con los vientos de constituyente, es mucho lo que está en juego.

Mauricio Gaona, Humberto de la Calle, Carolina Soto, Luz Stella Murgas, Ernesto Samper, Iván Duque, Alejandro Gaviria, Juan Camilo Restrepo Foto: SEMANA

6:00 a. m. Presidente Petro dice tener pruebas sobre corrupción y compra de votos en la Registraduría de Córdoba

7 de marzo

10:00 p. m.: Destruyen urnas en Bolívar

La Registraduría informó que, en Barranca Vieja, corregimiento de Calamar (Bolívar), fueron destruidas urnas y cubículos correspondientes a cuatro mesas de votación. “Las autoridades competentes hacen seguimiento a la situación”, dijo la entidad.

9:40 p. m.: Mensaje del presidente Gustavo Petro antes de las elecciones

“No hay auditorías independientes de los partidos y el control electoral queda en manos ahora de la ciudadanía a través de sus testigos electorales y abogados de escrutinio”, dijo el mandatario.

9:30 p. m.: Ideam advierte por lluvias en varias regiones del país durante las elecciones

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales reveló el pronóstico del clima para el domingo 8 de marzo, cuando se llevarán a cabo las elecciones del Congreso de Colombia en todo el país.

De acuerdo con los pronósticos del Ideam, para el domingo se estima un aumento en la precipitación en las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Amazonía.

8:00 p. m.: Presuntas inconsistencias en la acreditación de testigos electorales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) invitó a los representantes de los partidos políticos a una reunión este sábado, 7 de marzo, a horas del inicio de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, por presuntas inconsistencias en la acreditación de testigos electorales.

“La corporación atenderá los casos que reporten las agrupaciones políticas integralmente, teniendo en cuenta que el acto administrativo de acreditación corresponde al resultado de cada una de las postulaciones realizadas, de acuerdo con la información y datos cargados a la plataforma tecnológica, precisando que cualquier alteración, modificación de estructura o cruce con bases de datos propias de las agrupaciones políticas fue de su exclusiva responsabilidad”, subrayó el CNE en el texto.

7:45 p. m.: “A cuidar la democracia y a cuidar a Colombia”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que las condiciones están dadas para el desarrollo de la jornada electoral de este domingo e invitó a la ciudadanía a participar.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que las condiciones están dadas para el desarrollo de la jornada electoral de este domingo, e invitó a la ciudadanía a participar: "A cuidar la democracia y a cuidar a Colombia".

7:30 p. m.: Presunta compra de votos

En diferentes operativos, la Policía Nacional ha encontrado millonarias sumas de dinero en efectivo y publicidad electoral. Las autoridades apuntan a que este dinero sería usado para compra de votos.

7:15 p. m.: Recomendaciones de la Registraduría para los votantes

La Registraduría Nacional entregó una serie de recomendaciones para los ciudadanos que se acerquen a votar este domingo, 8 de marzo. También recordó que el único documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula de ciudadanía.

Reiteró que la jornada electoral se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, por lo que invitó a los colombianos a madrugarle al voto y asistir a su puesto de votación con tiempo.

Recomendaciones de la Registraduría para votar en las elecciones de Congreso de la República. Foto: Registraduría

7:00 p. m.: Alistamiento de puestos y traslado de los kits electorales

La Registraduría Nacional informó que en la tarde de este sábado, 7 de marzo, se llevó a cabo la jornada de alistamiento de puestos y traslado de jtis electorales a los diferentes puestos de votación en el departamento de Bolívar por tierra, río y mar. De acuerdo con la entidad, esta se realizó con total orden y normalidad.

6:30 p. m.: Mensaje del delegado electoral

“En la Registraduría Nacional también garantizamos la participación en democracia y el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos recluidos en las diferentes cárceles del país”, dijo Jaime Hernando Suárez.

6:00 p. m.: Inicia la ley seca

El Gobierno nacional decretó que la venta de alcohol no será permitida desde el sábado a las 6:00 p. m. hasta el lunes 9 de marzo, a las 12:00 m.

6:00 p. m.: Cierre de fronteras

A partir de esta hora y hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo, todos los pasos fronterizos estarán totalmente inhabilitados por motivo de las elecciones legislativas.