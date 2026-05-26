Claudia López se la juega y vaticina en vivo lo que pasará en las elecciones 2026: “La vida a cuadritos”

La candidata presidencial Claudia López habló de lo que serán las elecciones de 2026 y se la jugó al vaticinar lo que cree que pasará el próximo domingo, 31 de mayo.
En diálogo con la emisora Blu Radio, la exalcaldesa de Bogotá sostuvo que la competencia está muy “reñida”, tal y como lo muestran las encuestas. Por lo mismo, dijo lo que considera que sucederá el fin de semana.
“Nadie va a ganar en primera vuelta y la segunda va a ser voto a voto, y va a ser muy reñida. Eso es maravilloso para los colombianos, pero nos hace la vida a cuadritos a los candidatos”, manifestó.
López aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a las personas y pedirles que salgan a las calles a hacer su elección, considerando el “poder” tan grande que tendrá la cédula durante los comicios.
La candidata fue más allá y comparó el Mundial de 2026 con lo que serán las votaciones. “La primera vuelta es como el fútbol: usted va al estadio por su equipo, por el que lo convence. (…) Ese seguirá siendo su equipo en el campeonato, en las buenas y en las malas”, dijo.
En medio de su explicación, la exburgomaestre arremetió duramente contra Abelardo de la Espriella, quien tiene grandes chances de estar en la segunda vuelta junto a Iván Cepeda.
“Él me parece un desastre, me parece un peligro brutal y he dicho de todas las formas que no votaría por él. Pero si alguien que me está oyendo y cree que ese señor, que es machista, elitista, defensor de mafiosos, lo representa, pues vote por él”, expresó.
En ese mismo sentido, habló del candidato del petrismo, Iván Cepeda, y aseguró que la primera vuelta es para que los colombianos tengan muchas opciones para elegir, cosa muy diferente a lo que sucederá después.
“Nadie ganará en primera vuelta y en segunda será voto a voto”: Claudia López #LoMásBlu #MañanasBlu pic.twitter.com/ERWW1vEo50— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 26, 2026
“En la segunda vuelta, el 21 de junio, va a pasar como en el fútbol: al final, después de muchas eliminatorias, quedarán dos en la cancha y la gente va al estadio a hacerle barra a uno de los dos”, complementó.