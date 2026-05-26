Claudia López se la juega y vaticina en vivo lo que pasará en las elecciones 2026: “La vida a cuadritos”

La candidata presidencial Claudia López habló de lo que serán las elecciones de 2026 y se la jugó al vaticinar lo que cree que pasará el próximo domingo, 31 de mayo.

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En diálogo con la emisora Blu Radio, la exalcaldesa de Bogotá sostuvo que la competencia está muy “reñida”, tal y como lo muestran las encuestas. Por lo mismo, dijo lo que considera que sucederá el fin de semana.

“Nadie va a ganar en primera vuelta y la segunda va a ser voto a voto, y va a ser muy reñida. Eso es maravilloso para los colombianos, pero nos hace la vida a cuadritos a los candidatos”, manifestó.

López aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a las personas y pedirles que salgan a las calles a hacer su elección, considerando el “poder” tan grande que tendrá la cédula durante los comicios.

Claudia López, candidata presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La candidata fue más allá y comparó el Mundial de 2026 con lo que serán las votaciones. “La primera vuelta es como el fútbol: usted va al estadio por su equipo, por el que lo convence. (…) Ese seguirá siendo su equipo en el campeonato, en las buenas y en las malas”, dijo.

En medio de su explicación, la exburgomaestre arremetió duramente contra Abelardo de la Espriella, quien tiene grandes chances de estar en la segunda vuelta junto a Iván Cepeda.

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“Él me parece un desastre, me parece un peligro brutal y he dicho de todas las formas que no votaría por él. Pero si alguien que me está oyendo y cree que ese señor, que es machista, elitista, defensor de mafiosos, lo representa, pues vote por él”, expresó.

En ese mismo sentido, habló del candidato del petrismo, Iván Cepeda, y aseguró que la primera vuelta es para que los colombianos tengan muchas opciones para elegir, cosa muy diferente a lo que sucederá después.

“En la segunda vuelta, el 21 de junio, va a pasar como en el fútbol: al final, después de muchas eliminatorias, quedarán dos en la cancha y la gente va al estadio a hacerle barra a uno de los dos”, complementó.