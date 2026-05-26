Defensora del Pueblo les pide al presidente y a los altos funcionarios no hacer “declaraciones que favorezcan al candidato del partido de Gobierno”

La defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó una advertencia sobre la presunta participación en política de funcionarios del Gobierno nacional en medio de la campaña presidencial y pidió que las autoridades competentes investiguen posibles conductas que, según dijo, podrían favorecer al candidato Iván Cepeda.

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En declaraciones al final de la última Comisión de Garantías Electorales, Marín aseguró que desde la Defensoría han observado comportamientos del alto gobierno que “pueden constituir una influencia a favor de cierta candidatura o en contra de otras”.

Aunque aclaró que la entidad no tiene funciones judiciales, sí señaló que han documentado hechos que consideran preocupantes de cara al proceso electoral de 2026.

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Procuraduría General de la Nación. Foto: Procuraduría General de la Nación.

“Nosotros observamos una conducta de parte del alto gobierno que puede constituir una influencia a favor de ciertas, o de cierta candidatura, o en contra de otras”, afirmó la defensora del Pueblo. Agregó que esos hechos “llaman la atención” y por eso insistió en que deben ser revisados por los organismos competentes.

Marín enfatizó en que la Defensoría no está tomando decisiones de carácter sancionatorio, pero sí haciendo seguimiento al ambiente electoral mientras avanzan las investigaciones y se acercan las elecciones presidenciales. “Creemos que esto lo deben investigar las autoridades, por supuesto, nosotros no somos jueces”, sostuvo.

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La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se refirió a las elecciones en Colombia. Foto: Semana

Las declaraciones de la defensora se conocen en medio de la creciente controversia por las intervenciones públicas del presidente Gustavo Petro y de varios integrantes de su gabinete sobre la campaña presidencial y distintos candidatos. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ya está siendo investigado por la Procuraduría.

En ese contexto, la defensora del Pueblo hizo un llamado directo al jefe de Estado y a todos los funcionarios del Gobierno para evitar pronunciamientos que puedan interpretarse como apoyo político al candidato del petrismo.

Iván Cepeda y Carlos Caicedo. Foto: @IvanCepedaCast

“Un llamado al presidente de la República y a todo el Gobierno nacional a que se abstenga de emitir declaraciones que favorezcan al candidato del partido del gobierno”, concluyó Marín.

De igual manera, insistió en que la Defensoría ya puso en conocimiento de las autoridades los hechos que ha venido documentando y reiteró el llamado al Ejecutivo para que se abstenga de realizar pronunciamientos que puedan interpretarse como favorecimiento político durante el proceso electoral.