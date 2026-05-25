La Registraduría y la Cancillería presentaron el balance de la primera jornada de votaciones en el exterior para las elecciones presidenciales, y aseguraron que se presentó una alta afluencia de votantes a las mesas habilitadas en los consulados.

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Esas dos instituciones informaron que se registró un alto flujo de votantes en los consulados de Colombia en Miami (Estados Unidos), Barcelona (España), Londres (Inglaterra), Toronto (Canadá) y Buenos Aires (Argentina).

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El lapso para que los colombianos que viven fuera del país se acerquen a votar a los puestos dispuestos en los consulados es de una semana, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de estos connacionales desde las ciudades en las que residen hasta los consulados.

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Por eso, las urnas se abrieron el domingo 24 de mayo y estarán disponibles hasta el 31 de mayo, hasta las 4:00 de la tarde, que es cuando también se cierran en todo el país.

La Registraduría y la Cancillería recordaron que el único documento válido para ejercer el derecho al voto en el exterior es la cédula de ciudadanía. Las personas pueden acercarse a votar con la cédula amarilla con hologramas o con la digital, documento que es válido en su versión física o en el dispositivo móvil.

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“Los resultados preliminares de las votaciones en el exterior solo se empiezan a conocer una vez cerradas las elecciones el próximo domingo en Colombia. Es importante señalar que aquellos jurados de votación o testigos electorales que difundan información de datos parciales en los diferentes puestos de votación en el exterior pueden ser sujetos de investigaciones disciplinarias y hasta penales”, explicó el registrador Hernán Penagos.

Unos 1.414.661 colombianos están habilitados para votar en el exterior. De estos, 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres.