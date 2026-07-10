Expresidente Álvaro Uribe agradeció al Gobierno nacional autorización para el traslado de su hermano Santiago Uribe a una guarnición militar

El expresidente Álvaro Uribe agradeció al Gobierno nacional por autorizar el traslado de su hermano, Santiago Uribe, a una guarnición militar.

Condena a Santiago Uribe por paramilitarismo fija enormes precedentes sobre crímenes de lesa humanidad

El mensaje fue publicado en su cuenta de X, en la que señaló que la decisión fue adoptada por el presidente Gustavo Petro tras estudiar las razones presentadas por su familia. Según explicó, la información le fue comunicada por el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez.

“Agradezco al Gobierno nacional, en nombre de mi familia, que, no obstante ser yo opositor, se autorizó el traslado de mi hermano Santiago a una guarnición militar. El general Pedro Sánchez, ministro de Defensa, me informó que el presidente Petro aceptó las razones invocadas. Muchas gracias”, escribió el exmandatario.

Corte Suprema confirma condena de 28 años de cárcel contra Santiago Uribe; el expresidente reacciona: “Devastador”

La defensa de Santiago Uribe Vélez presentó un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Foto: 1. Colprensa / 2. Cortesía

En la misma publicación, Uribe indicó que la defensa de su hermano continuará adelantando actuaciones dentro del proceso judicial.

“Los abogados seguirán en la búsqueda de pruebas sobrevinientes para que se corrija la enorme injusticia de su condena”, agregó.

Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez y el abogado Jaime Granados. Foto: Semana, Colprensa

El pronunciamiento se conoció luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la condena contra Santiago Uribe Vélez a 28 años de prisión por crímenes relacionados con hechos de paramilitarismo en Antioquia. La Corte ratificó el fallo emitido en 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia.