Expresidente Álvaro Uribe agradeció al Gobierno nacional autorización para el traslado de su hermano Santiago Uribe a una guarnición militar

El expresidente Álvaro Uribe agradeció al Gobierno nacional por autorizar el traslado de su hermano, Santiago Uribe, a una guarnición militar.
Agradezco al Gobierno Nacional, en nombre de mi familia, que no obstante ser yo opositor, se autorizó el traslado de mi hermano Santiago a una guarnición militar. El General Pedro Sánchez, Ministro de Defensa, me informó que el Presidente Petro aceptó las razones invocadas.…— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 10, 2026
El mensaje fue publicado en su cuenta de X, en la que señaló que la decisión fue adoptada por el presidente Gustavo Petro tras estudiar las razones presentadas por su familia. Según explicó, la información le fue comunicada por el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez.
“Agradezco al Gobierno nacional, en nombre de mi familia, que, no obstante ser yo opositor, se autorizó el traslado de mi hermano Santiago a una guarnición militar. El general Pedro Sánchez, ministro de Defensa, me informó que el presidente Petro aceptó las razones invocadas. Muchas gracias”, escribió el exmandatario.
En la misma publicación, Uribe indicó que la defensa de su hermano continuará adelantando actuaciones dentro del proceso judicial.
“Los abogados seguirán en la búsqueda de pruebas sobrevinientes para que se corrija la enorme injusticia de su condena”, agregó.
El pronunciamiento se conoció luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la condena contra Santiago Uribe Vélez a 28 años de prisión por crímenes relacionados con hechos de paramilitarismo en Antioquia. La Corte ratificó el fallo emitido en 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia.