¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una camioneta 4x4?

A la hora de comprar una camioneta, algunas vienen con la opción de 4x2, AWD o 4x4. Esta última se refiere a vehículos con una estructura robusta y mayor capacidad de desempeño en terrenos que exigen tracción y estabilidad.

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Antes de adquirir un vehículo de este tipo, los expertos de Kia Perú recomiendan revisar sus ventajas y desventajas. No todos los estilos de conducción y necesidades van de la mano con una camioneta 4x4.

Su característica principal es la tracción en las cuatro ruedas. Este tipo de sistema se encarga de distribuir la potencia del motor a ambos ejes, lo que mejora la estabilidad y el agarre al terreno.

Es útil en superficies de arena, asfalto mojado, barro o nieve y demás zonas con adherencia irregular. Pero los vehículos 4x4 tienen otras características, como su estructura de apariencia robusta.

Estas camionetas cuentan con una suspensión elevada, una carrocería diseñada para rutas difíciles y neumáticos de mayor tamaño. Al conducir un vehículo 4x4, el conductor dispone, además, de diferentes modos de manejo, asistente de descenso o ascenso en pendientes y bloqueo del diferencial, según el modelo.

Para Kia Perú, la principal ventaja de este tipo de vehículo es su capacidad de tracción en caminos irregulares. Esto incluye la conducción en pendientes, vías sin pavimentar y rutas estrechas.

Al distribuir la fuerza entre las cuatro ruedas, el vehículo ofrece una mejor respuesta en condiciones adversas. Además, el conductor percibe un mayor control y seguridad al volante.

Estas camionetas también tienen una mayor capacidad de remolque y carga gracias a su robustez y estructura. Pueden transportar herramientas, equipos o remolques sin mayores inconvenientes.

Esta misma firmeza y estabilidad es una ventaja fuera del asfalto, en baches, piedras o desniveles. Igualmente, su altura respecto al suelo es ideal para rutas off road y rurales.

Las tecnologías que incorporan, como el control de estabilidad, la asistencia de frenado y el asistente de arranque en pendientes, contribuyen a mejorar la seguridad.

“La tracción total mejora la respuesta del vehículo cuando una rueda pierde adherencia. En esos casos, las demás llantas continúan impulsando la camioneta, lo que permite mantener la estabilidad y el control”, señaló Kia Perú.

¿Cuáles son las desventajas?

Uno de los inconvenientes que presentan las camionetas 4x4 es el elevado consumo de combustible. Al ser un vehículo pesado y con complejidad mecánica, el motor necesita esforzarse para funcionar, por lo que aumenta el gasto de gasolina.

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Este factor es especialmente importante para los conductores que utilizan el vehículo a diario, tanto en recorridos largos como urbanos. De acuerdo con Kia Perú, la diferencia es notable frente a un modelo 4x2.

Otra desventaja es su mayor precio, debido al sistema de tracción y a sus componentes. De igual manera, los costos de mantenimiento suelen ser más altos que los de un vehículo de menor tamaño y con piezas más sencillas.