Llegada de Franco Armani a Nacional produciría una salida: joya iría a préstamo

Las miradas siguen puestas en el casi seguro regreso de Franco Armani al Atlético Nacional. El guardameta se venía desempeñando en el River Plate, pero en Argentina y Colombia dan como un hecho que el campeón del mundo en 2022 se vestirá de verde para la Liga BetPlay 2026-ll.

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Ahora bien, hay un rumor fuerte: uno de los jóvenes porteros de Atlético Nacional podría irse en préstamo para Internacional de Bogotá. Por supuesto, la llegada de Armani influiría en ello.

“Kevin Cataño iría a préstamo a Internacional de Bogotá”

Kevin Cataño, de 23 años, se podría ir a Internacional de Bogotá en préstamo, reveló el periodista Alexis Rodríguez en su cuenta de X.

#CortitasYalPie llega gracias a @WplayColombia



KEVIN CATAÑO

Me cuentan desde la capital de la montaña que...



Atlético Nacional le permitirá al joven arquero ir a préstamo por un año a Inter Bogotá pic.twitter.com/kgW8JKANgh — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) July 10, 2026

Apenas se confirme la llegada de Armani a Nacional, el cuadro verde de Antioquia tendría tres porteros fijos de cara al 2026-ll: el argentino en mención, Harlen Castillo y Luis Marquínez, siendo este último un regreso tras su préstamo en Tolima.

Así las cosas, la regularidad de Cataño en el verde de Antioquia sería casi nula. El joven guardameta, que descrestó con Real Cundinamarca en la segunda división, vería mejores posibilidades de tiempo de juego en la capital de la República.

Movimientos en el Atlético Nacional

El revolcón es total en el cuadro verde de Antioquia: desde la directiva, pasando por el nuevo cuerpo técnico, encabezado por Lucas González, y los jugadores que llegan.

Además de Marquínez, también regresan de sus préstamos Yeicar Perlaza y Kevin Parra. Asimismo, la institución ha anunciado renovaciones, con referentes como Edwin Cardona, Jorman Campuzano y Matheus Uribe.

Atlético Nacional confirma las renovaciones de contrato de Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Edwin Cardona, así como la compra de César Haydar, entre otras novedades de la institución. pic.twitter.com/AFUL1wMZfD — Juan David Londoño (@juandl84) July 9, 2026

“Tenemos un equipazo y es imposible saber qué tan bueno es hasta entrenarlo. A mí me pasó porque los enfrenté; estos chicos son muy buenos. Hay jugadores mundialistas, de nivel de Selección Colombia, hay jugadores que no han rendido lo esperado y mi responsabilidad es convertirlos en los mejores refuerzos. La disposición de los jugadores es muy buena hacia mí y nuestro cuerpo técnico”, aseguró Lucas González en su presentación como nuevo técnico del Atlético Nacional y en declaraciones recogidas por As Colombia.