Última hora sobre la vuelta de Franco Armani a Atlético Nacional: desde Argentina dan detalle crucial

Desde Argentina dan como un hecho el regreso de Franco Armani a Atlético Nacional. Este miércoles, 8 de julio, es la noticia del momento entre los periodistas deportivos de ese país, quienes ampliaron detalles al respecto.

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Desde hace meses se viene hablando de un posible retorno de Armani al verde de Antioquia y parece que está muy cerca de volverse realidad. Con 39, el portero campeón del mundo con Argentina, en 2022, estaría a nada de volver a un club donde es leyenda absoluta.

Franco Armani vistiendo los colores de Atlético Nacional Foto: LatinContent via Getty Images

“Franco Armani deja River Plate y jugará en Atlético Nacional”

“Franco Armani deja River Plate y jugará en Atlético Nacional. El arquero quiso regresar a Colombia y, por su rol de ídolo, el club aceptó rescindir el contrato que vencía a fin de año”, reveló el periodista César Luis Merlo por medio de su cuenta de X.

🚨Franco Armani deja River y jugará en Atlético Nacional.

*️⃣El arquero quiso regresar a Colombia y, por su rol de ídolo, el club aceptó rescindir el contrato que vencía a fin de año. pic.twitter.com/1t5xcCFaIG — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 8, 2026

Tal como Merlo informó, el contrato de Armani con River Plate iba hasta diciembre de este 2026. Sin embargo, todo apunta a que el vínculo entre las partes acabará en este mes de julio, siendo así el adiós de una verdadera leyenda millonaria.

Armani se marcharía de River Plate con ocho títulos locales y dos internacionales. Entre estos últimos, destaca la Copa Libertadores 2018, donde fue figura absoluta y más aún en la histórica final frente a Boca Juniors en Madrid.

En Atlético Nacional también figura como ídolo multicampeón. Ganó 11 títulos a nivel Colombia y dos en el continente, incluyendo la Copa Libertadores 2016. Su regreso era uno de los más esperados por los hinchas del verde de Antioquia.

Franco Armani ocuparía el lugar de David Ospina, también histórico guardameta del rey de copas colombiano, pero que después del primer semestre de 2026 decidió poner fin al ciclo en Nacional.

Un campeón del mundo jugaría en Atlético Nacional

Armani dejó Nacional a principios de 2018 para unirse a River Plate. Con el cuadro millonario tuvo actuaciones de primer nivel que le abrieron un lugar en la convocatoria de la selección Argentina.

Vestido con la Albiceleste, Franco integró una camada de jugadores que volvió a poner a Argentina en la cima del continente y del mundo. Ganó dos Copas América, una Finalissima y la Copa del Mundo de 2022.

Franco Armani celebrando la obtención del Mundial 2022 con Argentina. Foto: Getty Images

Eso quiere decir que el guardameta regresaría a Nacional como una leyenda, no solo de River, sino del fútbol mundial. Son pocos los futbolistas que tienen en su vitrina el trofeo más importante al que puede aspirar un jugador de este deporte.